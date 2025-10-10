XIX Festival Nacional de Plantas y Flores: cuatro días para celebrar la naturaleza

Serán cuatro jornadas dedicadas a la biodiversidad, la educación ambiental y el disfrute familiar, que prometen ser inolvidables.

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso anunció la celebración de la XIX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, el evento cumbre de la institución, que tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de octubre.

Desde sus primeras ediciones, que reunían a unas 3,000 personas, el festival ha crecido hasta convertirse en un referente nacional, con la expectativa de recibir este año a más de 15,000 visitantes.

festival nacional de plantas y flores

Expositores y actividades

Más de 100 expositores entre viveristas, floristerías, artesanos y empresas gastronómicas.

Participación internacional de Puerto Rico, Ecuador y Canadá, junto a productores locales.

Talleres y charlas sobre orquídeas, bonsáis, huertos urbanos, kokedamas, reciclaje y conservación.

. Espacios para toda la familia: cine sobre la grama, área infantil, exhibiciones del Zoológico y el Acuario Nacional, además de paseos en tren por el Jardín.

El festival no solo es una vitrina de belleza natural, sino también un espacio de concienciación ambiental, que promueve el cuidado de las especies nativas y endémicas de la República Dominicana. Además, fortalece la identidad cultural al reunir a familias, estudiantes y amantes de la jardinería en un mismo espacio.

La dirección del Jardín Botánico destacó que “este festival es un compromiso con la educación ambiental y con la promoción de la riqueza natural que nos identifica como nación”.