Tras lluvias matutinas en el este y noreste, las precipitaciones se intensificarán en el Gran Santo Domingo, Cibao y sur con tronadas y ráfagas

La combinación del viento predominante del noreste con la incidencia de una vaguada en altura mantendrá las condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones de variada intensidad sobre distintas regiones de la República Dominicana durante este lunes 16 de noviembre de 2026.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento de la nubosidad y las lluvias presentará dos etapas marcadas a lo largo de la jornada:

Durante las horas matutinas: El arrastre de humedad del viento del noreste favorecerá algunas lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas , sobre localidades del este y noreste, incidiendo principalmente en: La Altagracia y La Romana El Seibo y Hato Mayor Samaná y zonas cercanas

El arrastre de humedad del viento del noreste favorecerá algunas , sobre localidades del este y noreste, incidiendo principalmente en: Para horas de la tarde: La actividad de precipitaciones se intensificará, tornándose de moderada a fuerte localmente, acompañada de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento , desplazándose hacia: El Gran Santo Domingo y San Cristóbal San Pedro de Macorís y Monte Plata Monseñor Nouel, La Vega y San José de Ocoa

La actividad de precipitaciones se intensificará, tornándose de , desplazándose hacia:

Recomendaciones de prevención

Ante el pronóstico de lluvias localmente fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en horas vespertinas:

Atención a la población: Mantenga la precaución ante posibles anegaciones urbanas temporales en zonas con drenaje limitado.

Tome medidas de seguridad ante ráfagas de viento ocasionales y busque resguardo si se registran tormentas eléctricas en su localidad.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa un aumento significativo de la inestabilidad hacia la segunda mitad del día: