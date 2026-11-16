Tras lluvias matutinas en el este y noreste, las precipitaciones se intensificarán en el Gran Santo Domingo, Cibao y sur con tronadas y ráfagas
La combinación del viento predominante del noreste con la incidencia de una vaguada en altura mantendrá las condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones de variada intensidad sobre distintas regiones de la República Dominicana durante este lunes 16 de noviembre de 2026.
Evolución de las lluvias para hoy
El comportamiento de la nubosidad y las lluvias presentará dos etapas marcadas a lo largo de la jornada:
- Durante las horas matutinas: El arrastre de humedad del viento del noreste favorecerá algunas lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas, sobre localidades del este y noreste, incidiendo principalmente en:
- La Altagracia y La Romana
- El Seibo y Hato Mayor
- Samaná y zonas cercanas
- Para horas de la tarde: La actividad de precipitaciones se intensificará, tornándose de moderada a fuerte localmente, acompañada de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, desplazándose hacia:
- El Gran Santo Domingo y San Cristóbal
- San Pedro de Macorís y Monte Plata
- Monseñor Nouel, La Vega y San José de Ocoa
Recomendaciones de prevención
Ante el pronóstico de lluvias localmente fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en horas vespertinas:
Atención a la población:
- Mantenga la precaución ante posibles anegaciones urbanas temporales en zonas con drenaje limitado.
- Tome medidas de seguridad ante ráfagas de viento ocasionales y busque resguardo si se registran tormentas eléctricas en su localidad.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo, se anticipa un aumento significativo de la inestabilidad hacia la segunda mitad del día:
- Distrito Nacional: Incrementos nubosos con ocurrencia de chubascos locales, acompañados de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.
- Santo Domingo (Municipios): Aumentos de la nubosidad con presencia de chubascos locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, especialmente en horas de la tarde.