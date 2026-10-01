Vaguada mantiene alerta verde en GSD tras caos vehicular

Las prolongadas lluvias de ayer colapsaron el tránsito capitalino. INDOMET pronostica más precipitaciones hoy y mantiene la alerta verde

El Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se recuperan de una jornada de severo caos vehicular y anegaciones urbanas registradas durante la tarde de ayer. Aunque las lluvias no fueron de una intensidad extrema, su prolongada duración —desde el mediodía hasta entrada la tarde— fue suficiente para congestionar el tránsito y colapsar importantes arterias de la ciudad, incluyendo tramos críticos de la avenida John F. Kennedy.

Pronóstico: Continuarán las lluvias por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) advierte que el panorama meteorológico seguirá inestable durante el día de hoy. La incidencia directa de una vaguada sobre nuestro territorio mantendrá las condiciones favorables para que se sigan produciendo precipitaciones significativas.

Debido a la saturación de los suelos y las lluvias pronosticadas, las autoridades mantienen el nivel de ALERTA VERDE para toda la zona metropolitana ante posibles nuevas inundaciones urbanas.

Recomendaciones de movilidad y prevención: Ante la continuidad de las lluvias, se exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia en sus desplazamientos: Planificación: Tome medidas preventivas desde temprano para mitigar el impacto del clima en su rutina diaria.

Tome medidas preventivas desde temprano para mitigar el impacto del clima en su rutina diaria. Anticipación: Salga de su hogar con tiempo adicional hacia sus lugares de trabajo o estudio, considerando que el tránsito será más lento de lo habitual.

Salga de su hogar con tiempo adicional hacia sus lugares de trabajo o estudio, considerando que el tránsito será más lento de lo habitual. Precaución: Evite transitar por calles, avenidas y desniveles históricamente vulnerables a las anegaciones.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus demarcaciones aledañas, el pronóstico indica que no habrá tregua inmediata en las condiciones del tiempo: