Vaguada mantendrá fuertes aguaceros y riesgo de inundaciones

Se prevén lluvias intensas, tronadas y ráfagas desde la madrugada en la costa caribeña y el interior. La saturación de suelos eleva el riesgo de inundaciones

La República Dominicana continuará bajo la firme incidencia de una vaguada combinada con un ambiente cargado de abundante humedad. Esta condición meteorológica mantendrá un patrón de elevada inestabilidad atmosférica durante las próximas 48 horas, aumentando de forma considerable el riesgo de inundaciones a nivel nacional.

Evolución de las lluvias para la jornada de hoy

El comportamiento de las precipitaciones afectará de manera directa tanto a las zonas costeras como al interior del país:

Madrugada y horas matutinas: Ocurrencia de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el litoral caribeño, afectando principalmente al Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, Barahona y sectores aledaños.

Ocurrencia de sobre el litoral caribeño, afectando principalmente al y sectores aledaños. En horas de la tarde: La actividad lluviosa se intensificará y se extenderá hacia las provincias que se encuentran bajo los niveles de alertas y avisos meteorológicos.

Perspectivas para el sábado: Inestabilidad persistente

Para la jornada del sábado, se anticipa la continuidad del mal tiempo debido a la permanencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera:

Fenómenos esperados: Aguaceros de intensidad moderada a fuerte localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Aguaceros de intensidad moderada a fuerte localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. Zonas de mayor impacto: Sectores del sureste, suroeste, el valle del Cibao, la Cordillera Central, la zona fronteriza y la costa norte.

Advertencia de seguridad por saturación de suelos: Debido a las lluvias acumuladas y las previstas para las próximas horas, las autoridades alertan sobre la alta saturación de los suelos, lo que incrementa sustancialmente el riesgo de: Inundaciones urbanas repentinas y rurales.

Crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Deslizamientos de tierra en zonas de pendiente vulnerable. Se reitera el llamado a la población a no cruzar cauces con altos volúmenes de agua y seguir estrictamente las orientaciones de los organismos de socorro.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

El área metropolitana de la capital experimentará dos días consecutivos de precipitaciones de consideración e inestabilidad continua: