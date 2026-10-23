¡Primicia! Marileidy La Película en Con Jatnna

Jatnna Tavárez recibe a las actrices Yisneidi Alcántara y Lía Lockhart para conversar sobre el «Marileidy, la película«

Este video es una entrevista en el programa Con Jatnna de la República Dominicana, donde la presentadora Jatnna Tavárez recibe a las actrices Yisneidi Alcántara y Lía Lockhart para conversar sobre el estreno de Marileidy, la película, un largometraje que narra la inspiradora historia de vida de la destacada atleta dominicana Marileidy Paulino.

Yisneidi Alcántara, quien también es deportista, interpreta a Marileidy Paulino. Ella comparte cómo prepararse para el papel le permitió profundizar en la historia de superación de la atleta, destacando retos como la falta de recursos y la ausencia de una figura paterna, aspectos con los que se sintió identificada.

La actriz principal relata que, al ser una experiencia nueva para ella, se apoyó profundamente en su fe y en la guía del director Mario para interpretar las diversas emociones requeridas por el personaje.

Lía Lockhart, quien interpreta a la mejor amiga de la protagonista, expresa el orgullo y la emoción que siente el equipo ante el estreno nacional de la película, esperando que esta sirva como una fuente de esperanza y motivación para el público dominicano.

Se destaca que la película busca dejar un legado histórico sobre la vida de Marileidy Paulino y se invita a los televidentes a verla en los cines a partir de la semana del 22 de octubre.