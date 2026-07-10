UNICARIBE dedica aula a Samuel L. Ferguson

Samuel L. Ferguson dedicó más de cuatro décadas al fortalecimiento de la educación superior y la educación para adultos en los Estados Unidos. Durante 43 años sirvió en el Departamento de Educación del Estado de Florida, desempeñándose como Director de la Commission for Independent Education (CIE)

Santo Domingo, República Dominicana. – La Universidad del Caribe (UNICARIBE), encabezada por su canciller, Dr. José Alejandro Aybar M., celebró un emotivo acto de reconocimiento en honor a Samuel L. Ferguson, destacada figura de la educación superior de los Estados Unidos, al designar con su nombre una de las aulas del edificio de posgrado de la institución.

Durante la ceremonia fue develada la placa conmemorativa del «Aula Samuel L. Ferguson», acompañada de una fotografía del homenajeado y de un texto que recoge su extraordinaria trayectoria y los méritos que motivaron este reconocimiento permanente por parte del Consejo de Directores de UNICARIBE.

Placa identificativa del aula Samuel L. Ferguson. Un espacio dedicado a la docencia y al aprendizaje.

Samuel L. Ferguson dedicó más de cuatro décadas al fortalecimiento de la educación superior y la educación para adultos en los Estados Unidos.

Durante 43 años sirvió en el Departamento de Educación del Estado de Florida, desempeñándose como Director Ejecutivo de la Commission for Independent Education (CIE), desde donde impulsó importantes reformas regulatorias, promovió la modernización del sistema de educación superior privada y contribuyó al desarrollo de políticas que posteriormente sirvieron de referencia para otros estados del país.

Reconocido como una de las principales autoridades en regulación, licenciamiento y aseguramiento de la calidad de la educación superior, Ferguson desempeñó un papel determinante en la creación del primer programa estatal de ayuda financiera dirigido a estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria y compareció en numerosas ocasiones ante la Legislatura del Estado de Florida y el Congreso de los Estados Unidos como experto en políticas educativas.

El canciller de UNICARIBE, Dr. José Alejandro Aybar M., destacó que este homenaje constituye un acto de gratitud institucional hacia una persona cuyo legado ha trascendido las fronteras de los Estados Unidos y ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la educación superior dominicana.

«Samuel L. Ferguson representa el compromiso con la excelencia, la calidad y la integridad en la educación superior. Su respaldo fue determinante para la internacionalización de nuestra universidad y su experiencia continúa inspirando los procesos de transformación educativa que impulsamos desde la República Dominicana», expresó el Dr. Aybar.

La universidad recordó que en el año 2014 Ferguson, junto con su equipo técnico de la Commission for Independent Education, encabezó el proceso de evaluación que culminó con la aprobación de la licencia que autorizó a UNICARIBE COLLEGE a operar en los Estados Unidos como una universidad de origen dominicano establecida en el estado de Florida, constituyendo uno de los hitos más importantes en la internacionalización de la institución.

Durante su visita a la República Dominicana, Ferguson participó como invitado de UNICARIBE a la Consulta Nacional para la Reforma de la Educación Dominicana, impulsada por el MAP, MINERD, MESCYT e INFOTEP, donde compartió experiencias y buenas prácticas internacionales sobre regulación, aseguramiento de la calidad y desarrollo de la educación.

Como parte de su agenda de trabajo, sostuvo reuniones con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Dr. Rafael Santos Badía; con Mayra Morla, directora del INFOTEP; con Radhamés Mejía, coordinador del equipo técnico de la reforma, respetado y destacado educador, así como un encuentro con el ministro de Educación (MINERD), Luis Miguel De Camps, en los que intercambiaron impresiones sobre el futuro de la educación dominicana y el trascendental proceso de transformación que actualmente impulsa el país.

Al concluir estos encuentros, Ferguson manifestó su respaldo a la iniciativa de reforma educativa y expresó: “Es necesario hacer la transformación de la educación dominicana y que, si después hay que mejorar algo, se mejore. Pero el Gobierno debe hacerlo sin miedo a que lo que se haga no sea perfecto, porque siempre habrá espacio para mejorar. Lo que no se puede es dejar las cosas como están.”

Sus palabras fueron valoradas por las autoridades académicas y gubernamentales como un respaldo de una de las voces con mayor experiencia internacional en materia de regulación y calidad de la educación superior.

El texto de la placa concluye señalando que la designación del “Aula Samuel L. Ferguson” constituye un reconocimiento permanente “como testimonio de nuestro respeto, admiración y agradecimiento por su invaluable legado en favor de la educación.”

En el acto estuvieron presentes Chris Georgetti, consultor internacional y asesor en educación superior del estado de Florida; Shahily Pimentel, vicepresidenta del Consejo de la Fundación; Emilio Mínguez, vicepresidente del Consejo de la Universidad; Gary Cabrera, vicerrector de Transformación Digital; Altagracia Tavares, vicerrectora de Relaciones Interinstitucionales; Julián Peña, vicerrector de Investigación; la decana Edith de Moya, además de directores, funcionarios administrativos y representantes de la comunidad universitaria.

Con este reconocimiento, UNICARIBE reafirma su compromiso de honrar a las personalidades que, con su visión, liderazgo y dedicación, han contribuido al fortalecimiento de la educación superior, a la internacionalización de la institución y al desarrollo académico de la República Dominicana, dejando un legado que inspirará a las futuras generaciones de profesionales que se formarán en el Aula Samuel L. Ferguson.