SRSO capacita a personal de Enfermería sobre manejo del pie diabético

SRSO, a través de la División de Enfermería, realizó un taller sobre cura del pie diabético dirigido a decenas de colabordores de diferentes centros de salud

El Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), a través de la División de Enfermería, realizó un taller sobre cura del pie diabético dirigido a decenas de colabordores de diferentes centros de salud, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades en la valoración, prevención y manejo adecuado de esta condición.

La capacitación, realizada en el Salón de Conferencias del SRSO, institución que dirige el doctor Edisson Féliz Féliz, fue coordinada por la licenciada Ydalia Alcántara, encargada de la División de Enfermería, y estuvo a cargo de la licenciada Jenny Taveras, enfermera de atención directa y docente de esa división.

«Con esta formación promovemos prácticas seguras para prevenir complicaciones, infecciones, úlceras y amputaciones a caus adel pie diabético», resaltó Ydalia Alcántara.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con el concepto y clasificación del pie diabético, factores de riesgo y signos de alarma, valoración integral del pie del paciente diabético, higiene y cura de lesiones, así como el manejo de heridas y la prevención de infecciones.

También se capacitó sobre el uso adecuado de materiales y técnicas de curación, la educación al paciente y sus familiares sobre el cuidado de los pies, la prevención de complicaciones y amputaciones, además de la importancia del seguimiento y la referencia oportuna.

La facilitadora Jenny Taveras también destacó la importancia de brindar una atención basada en la empatía, el humanismo y el compromiso, exhortando al personal de enfermería a tratar a los pacientes con la misma sensibilidad y cuidado con que atenderían a un familiar.

La jornada formatica busca contribuir a mejorar la calidad y seguridad de la atención

Asimismo, resaltó que cada profesional puede aportar su granito de arena para mejorar la atención de los pacientes, por lo que instó a los participantes a desempeñar sus funciones con responsabilidad, vocación y compromiso, tomando en cuenta tanto las necesidades físicas como humanas de las personas que reciben atención.

En el taller participaron más de 40 profesionales procedentes de diferentes establecimientos de salud, entre ellos el Hospital El Almirante, CCDX Hato Nuevo-Manoguayabo, CPN Villa Mella y el Hospital Mario Tolentino Dipp, entre otros centros.

Ydalia Alcántara destacó que fortalecer las competencias del personal de salud permite ofrecer una atención integral y oportuna a las personas con diabetes, favoreciendo la detección temprana de lesiones y el manejo adecuado de las heridas.

La jornada formatica busca contribuir a mejorar la calidad y seguridad de la atención, con el propósito de disminuir las infecciones, complicaciones, hospitalizaciones y amputaciones relacionadas con el pie diabético.

En la actividad también colaboró el licenciado Manuel Rosario, supervisor de los Cuidados Hospitalarios de Enfermería.