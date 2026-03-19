Soberano 2026: Glamour y tendencias que dominaron la pasarela dominicana (+FOTOS)

Una vez más, los Premios Soberano 2026 demostraron que la alfombra roja es casi tan importante como el galardón mismo

La 41ª edición de los Premios Soberano transformó el Teatro Nacional en el epicentro de la moda y el talento. La alfombra roja se convirtió en una pasarela de alta costura donde las figuras más queridas del país deslumbraron con propuestas que mezclaron elegancia y vanguardia.

Lo que dominó la noche (Tendencias):

El poder del brillo y transparencias: Tal como se anticipaba, los detalles en pedrería y las transparencias estratégicas fueron protagonistas, reafirmando el estilo seductor que caracteriza a los talentos locales.

Tal como se anticipaba, los detalles en pedrería y las transparencias estratégicas fueron protagonistas, reafirmando el estilo seductor que caracteriza a los talentos locales. Clásicos infalibles: El blanco y el negro se mantuvieron como las opciones predilectas para quienes buscaron una elegancia atemporal.

glamour y tendencias que dominaron la pasarela dominicana

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Una vez más, los Premios Soberano 2026 demostraron que la alfombra roja es casi tan importante como el galardón mismo, dejando momentos virales y una vara muy alta para el próximo año.