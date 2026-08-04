SNS y el SRSO actualizan Manual de Comunicación para fortalecer gestión comunicacional en salud

El Servicio Nacional de Salud (SNS), en coordinación con el Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), realizó un taller de actualización del Manual de Comunicación Interna y Externa, dirigida a encargados de comunicación, relaciones públicas y gestores de redes sociales de los hospitales del Gran Santo Domingo y la provincia Monte Plata.

La capacitación, desarrollada en la sede del SRSO, tuvo como objetivo socializar las nuevas actualizaciones del documento que orienta la gestión comunicacional de los centros hospitalarios de la Red Pública de Servicios de Salud, fortaleciendo la calidad, el servicio oportuno y la eficiencia de la información institucional.

Esta capacitación forma parte del proceso de actualización permanente que impulsa el doctor Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud, la cual fue realizada en la sede del SRSO, que encabeza el doctor Edisson Feliz.

Durante el taller, impartido por José Arístides Remy, analista de comunicación del SNS, se explicó los principales cambios incorporados al manual, destacando la importancia de mantener una comunicación institucional alineada con las exigencias del SNS y las buenas prácticas comunicacionales en los centros de salud.

En la actividad, participaron encargados de comunicación, relaciones públicas, gestores de redes sociales y otros colaboradores vinculados al área comunicacional de los hospitales, quienes intercambiaron experiencias y aclararon inquietudes sobre la aplicación del documento.

El encuentro fue encabezado por la encargada de Comunicaciones Estratégica del Servicio Regional de Salud Ozama (SRSO), Ada Guzmán, quien felicitó a los comunicadores hospitalarios por la labor que realizan para mantener informada a la población sobre los servicios, programas y acciones que desarrollan los centros de salud de la Red Pública.

Asimismo, resaltó que una comunicación institucional efectiva contribuye a fortalecer la confianza de los ciudadanos, promover la transparencia y proyectar el trabajo que diariamente realizan los hospitales en beneficio de la población.El Manual de Comunicación Interna y Externa establece las directrices para el manejo adecuado de la comunicación en los centros de salud, ofreciendo orientaciones sobre la gestión hospitalaria, el uso de redes sociales, el manejo de la identidad institucional y los protocolos para garantizar una comunicación eficiente, oportuna y alineada con los objetivos del Sistema Nacional de Salud.