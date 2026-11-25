Aire seco y alta presión dominan en el país, con chubascos pasajeros en la costa caribeña y calor diurno. Fresco nocturno en zonas altas
La República Dominicana continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico que aporta estabilidad atmosférica, escasa humedad y precipitaciones mínimas a nivel nacional este miércoles 25 de noviembre de 2026, acompañado de un ambiente caluroso durante el día.
Comportamiento de las lluvias y zonas de incidencia
Aunque predominará el buen tiempo y la baja actividad lluviosa en la mayor parte del territorio, se esperan episodios puntuales en el litoral sur:
- Durante la mañana: Se prevén chubascos pasajeros en comunidades próximas a la costa caribeña, con mayor incidencia en Barahona, Peravia y San Cristóbal.
- Durante la tarde: Estas lluvias pasajeras podrían repetirse en sectores de esas mismas provincias del sur.
Temperaturas, nieblas y salud preventiva
El flujo de aire cálido y húmedo del este/sureste mantendrá temperaturas calurosas durante el día, con valores máximos entre 29 °C y 31 °C y mínimos entre 23 °C y 25 °C. Durante la noche y la madrugada, el ambiente se tornará más agradable, en especial en las zonas montañosas, donde no se descarta la formación de nieblas o neblinas.
Recomendaciones de salud preventiva:
- Ingiera suficiente agua para mantenerse bien hidratado.
- Utilice ropa ligera y de colores claros.
- Permanezca en lugares frescos y ventilados.
- Evite la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y los municipios de la provincia Santo Domingo se anticipa una jornada estable, soleada y calurosa:
- Distrito Nacional: Soleado con nubes dispersas y ambiente caluroso.
- Santo Domingo Norte, Oeste y Este: Soleado con nubes dispersas y sensación calurosa durante el día.
- Temperaturas: Mínimas entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 29 °C y 31 °C.