“Sigo soltero”, Pablo Soto en Es Temprano Todavía

El fotógrafo, estilista y creador de contenido dominicano Pablo Soto, visita el programa Es Temprano Todavía para compartir detalles sobre su vida

Este video es una entrevista al fotógrafo, estilista y creador de contenido dominicano Pablo Soto, quien visita el programa Es Temprano Todavía para compartir detalles sobre su vida, su carrera y su popular contenido en redes sociales.

Pablo Soto explica que es mercadólogo de profesión y cuenta con un máster en dirección creativa cursado en Madrid. Aunque tiene formación en estilismo, aclara que su enfoque principal es la fotografía y la dirección creativa.

El invitado relata cómo surgió la idea de crear videos junto a su padre, lo cual ha tenido una gran recepción en el público dominicano por mostrar una faceta cotidiana y cercana de su relación.

Pablo destaca lo gratificante que ha sido conectar con personas de la comunidad LGBTQ+ a través de su exposición pública, normalizando la relación con su padre y enfrentando las críticas iniciales con autenticidad.

Conversa sobre las realidades económicas del sector de la moda y la publicidad en el país, mencionando que trabaja principalmente con influencers para la creación de contenido visual.