Sergio Vargas presenta «Grandes Historias» con su Filarmónica en Lungomare

Sergio Vargas prepara un una noche inolvidable el próximo 10 de septiembre en Lungomare Bar & Lounge y promete revivir sus grandes éxitos

Por:Severo Rivera

Sergio Vargas protagonizará un una noche inolvidable el próximo 10 de septiembre cuando se presente en Lungomare Bar & Lounge, en una ocasión que promete revivir sus grandes éxitos y adelantar el material de su más reciente producción discográfica.

El concierto de Sergio Vargas, pautado para las 9:00 pm, llega en medio de un momento de alta actividad para el merenguero, quien recientemente presentó su nuevo álbum «De todo un poco», un proyecto en el que combina merengue típico, balada y bachata, y en el que más del 60 % del material es inédito.

Una noche de grandes historias

Sergio Vargas

Bajo el lema «El Negrito con su Filarmónica de Villa abre un escenario para grandes historias», la producción artística de la velada promete un montaje cuidado, producido por Raphy D’Oleo en el que Vargas alternará los temas que marcaron su carrera —que ya suma cerca de 45 años— con las canciones de su más reciente disco.

El artista, oriundo de Villa Altagracia, ha insistido en que este nuevo trabajo discográfico refleja un enfoque artesanal.

El nuevo álbum de Sergio Vargas fue producido junto a Ademar Sinter y ya está disponible a través de J&N Records, además de Spotify y el resto de las plataformas digitales. El primer sencillo de difusión, titulado «El intruso», fue elegido como carta de presentación del proyecto.

Boletas y precios para el concierto en Lungomare

Las boletas para el concierto de Sergio Vargas en Lungomare ya están a la venta a través de tres canales oficiales: Uepa Ticket, Lungo Ticket y Boletería RD.com. Los precios se dividen en dos categorías:

• VIP: RD$2,500.00

• General: RD$1,500.00

Para más información sobre el evento, el público puede comunicarse al 809-682-3009.

Una carrera que se reparte entre dos países

El merenguero, que en los últimos meses ha alternado presentaciones entre República Dominicana, España y Colombia, ha señalado que este último país se ha convertido en una especie de segunda casa artística, donde pasa buena parte del año presentándose ante un público que describe como exigente y respetuoso con los artistas de trayectoria.

Antes de su parada en Lungomare, Vargas también participó este año en el Cook Music Fest, celebrado en Tenerife, España, junto a artistas como Olga Tañón, Los Hermanos Rosario y Elvis Crespo, y recibió un reconocimiento especial de los organizadores por el impacto de su presentación.

Con la fecha del 10 de septiembre ya en el calendario, el concierto de Sergio Vargas en Lungomare se perfila como una de las citas obligadas del merengue para el público dominicano en lo que resta del año, en momentos en que el artista combina la nostalgia de sus grandes éxitos con la frescura de su más reciente producción discográfica.