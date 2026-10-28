¡Se puso candela! Caroline y Mery se enfrentan en Bemberé

La invitada especial es la presentadora Caroline Aquino, participa en una entretenida dinámica titulada «Dame la Línea»

Este video presenta un segmento dinámico y humorístico en el programa de variedades Bemberé, conducido por Alfonso Rodríguez. La invitada especial es la presentadora Caroline Aquino, quien participa en una entretenida dinámica titulada «Dame la Línea».

Alfonso Rodríguez recibe a Caroline Aquino, destacando su disciplina y trayectoria como actriz. Se explica la mecánica del juego, donde Caroline y Mery Gonzalez compiten en duelos de improvisación, siguiendo líneas proporcionadas por sus respectivos equipos.