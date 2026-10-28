¡Se puso candela! Caroline y Mery se enfrentan en Bemberé

La invitada especial es la presentadora Caroline Aquino, participa en una entretenida dinámica titulada «Dame la Línea»
Este video presenta un segmento dinámico y humorístico en el programa de variedades Bemberé, conducido por Alfonso Rodríguez. La invitada especial es la presentadora Caroline Aquino, quien participa en una entretenida dinámica titulada «Dame la Línea».
Alfonso Rodríguez recibe a Caroline Aquino, destacando su disciplina y trayectoria como actriz. Se explica la mecánica del juego, donde Caroline y Mery Gonzalez compiten en duelos de improvisación, siguiendo líneas proporcionadas por sus respectivos equipos.
- Duelo Caroline vs. Mery: Ambas participantes intercambian bromas sobre sus carreras, programas y estilos de vida en una tensa pero cómica «pelea» guionizada, donde el objetivo es mantener la improvisación frente a la audiencia.
- Duelo Caroline vs. Carmen: La dinámica continúa con un enfrentamiento entre Caroline y Carmen Rodríguez, enfocado en situaciones cómicas sobre vestidos prestados y olores peculiares.
- Conclusión: El conductor declara un empate entre los equipos, agradece a las invitadas y anuncia el siguiente segmento musical del programa con Mark B.