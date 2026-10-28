¡SE PRENDIÓ EL ESTUDIO! Georgina Duluc y Karen Yapoort cara a cara

Georgina Duluc y Karen Yapoort comparten pantalla tras años de especulaciones sobre su relación

Este video presenta un encuentro especial en el programa Divertido con Jochy, donde las comunicadoras Georgina Duluc y Karen Yapoort comparten pantalla tras años de especulaciones sobre su relación.

Ambas figuras destacan la importancia de la cordialidad en el medio. Karen Yapoort reconoce a Georgina Duluc como una referencia en su formación profesional.

Se repasa la trayectoria de Karen, desde sus inicios en certámenes de belleza, su paso por Sábado Gigante, hasta su rol en plataformas como Vale por Tres.

Karen habla sobre su nuevo programa, Mujeres de Grandes Ligas, un espacio enfocado en las historias de superación de mujeres exitosas en diversas áreas.

A pesar de su fama, Karen reflexiona sobre sus orígenes humildes en el campo y cómo su conexión con Dios le permite mantener los pies sobre la tierra.

El programa concluye con una dinámica donde ambas se dedican palabras de respeto mutuo, resaltando la esencia única que define a Georgina en la industria.

Como siguiente paso, puedes explorar más sobre la trayectoria de estas figuras o los detalles del nuevo proyecto de Karen.