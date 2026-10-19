Recuperan corales blanqueados en semanas con método natural

Científicos de Stanford descubren que poner corales blanqueados en contacto con fragmentos sanos de su misma colonia recupera su color en solo semanas.

En medio de la creciente crisis climática global y el alarmante deterioro de los ecosistemas marinos, una reciente investigación científica ha traído un rayo de esperanza para los arrecifes de coral. Un estudio liderado por la Universidad de Stanford ha descubierto un método sorprendente y natural para ayudar a los corales a superar el fenómeno del blanqueamiento: bastaría con ponerlos en contacto con fragmentos sanos de su misma colonia para que recuperen su salud y color en apenas siete semanas.

El hallazgo, encabezado por el investigador y doctorando Danny Collins y publicado en la prestigiosa revista científica Science Advances, podría cambiar las estrategias actuales de restauración de los arrecifes coralinos en todo el planeta.

El hallazgo casual que abrió el camino

Como suele ocurrir en los grandes descubrimientos de la ciencia, la clave provino de la observación detallada y un toque de fortuna. Durante sus trabajos de campo y laboratorio, los científicos notaron casi por casualidad que un fragmento de coral que presentaba signos severos de blanqueamiento —un proceso de estrés térmico en el que el coral expulsa las algas vitales que lo nutren y le dan color— comenzaba a recuperarse de manera acelerada al entrar en contacto físico directo con un coral sano de la misma especie y colonia.

A partir de esa observación inicial, el equipo diseñó experimentos controlados que confirmaron el fenómeno, abriendo nuevas interrogantes sobre los mecanismos de comunicación y regeneración celular entre organismos marinos.

Implicaciones para la conservación de los arrecifes

Implicaciones para la conservación de los arrecifes

Los arrecifes de coral no solo albergan una cuarta parte de la vida marina del planeta, sino que también protegen las costas de la erosión y sostienen la economía de millones de personas a través de la pesca y el turismo. La aplicación de este descubrimiento ofrece ventajas significativas frente a los métodos tradicionales de replantación:

Rapidez en la recuperación: Pasar de un estado de blanqueamiento crítico a la recuperación cromática y nutricional en tan solo siete semanas representa un tiempo récord en la biología de la restauración marina.

Pasar de un estado de blanqueamiento crítico a la recuperación cromática y nutricional en tan solo siete semanas representa un tiempo récord en la biología de la restauración marina. Sinergia biológica: Al utilizar fragmentos de la misma colonia, se aprovecha la compatibilidad genética natural, facilitando que el tejido dañado se beneficie de las microalgas y nutrientes del ejemplar sano.

Al utilizar fragmentos de la misma colonia, se aprovecha la compatibilidad genética natural, facilitando que el tejido dañado se beneficie de las microalgas y nutrientes del ejemplar sano. Nuevas técnicas de viveros submarinos: Este avance podría optimizar el trabajo en los viveros de coral, permitiendo a los conservacionistas aplicar protocolos de proximidad o injertos temporales para salvar colonias enteras afectadas por el aumento en la temperatura de los océanos.

Mientras los estragos del cambio climático continúan amenazando los arrecifes del Caribe y el mundo, investigaciones como la de la Universidad de Stanford reafirman que la innovación científica sigue siendo la mejor aliada para la preservación de la vida en la Tierra.