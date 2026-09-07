Ramón Orlando confirma al maestro Juan Luis Guerra en su concierto de 50 años

El líder de 4.40 se suma a los invitados del concierto del 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez

El maestro Ramón Orlando celebrará sus 50 años de trayectoria artística el próximo 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde compartirá escenario con más de 60 artistas nacionales e internacionales, entre ellos Juan Luis Guerra.

La participación del líder de 4.40 fue confirmada por el propio Ramón Orlando, quien destacó el significado que tiene para él contar con Juan Luis Guerra en una celebración que reunirá a varias generaciones de músicos dominicanos.

«Creo que el acontecimiento más grande, a nivel de unidad y de hermandad de la música dominicana, se está dando ahora», dijo Ramón Orlando al ofrecer la información a través de un comunidado..

Agregó: «Desde que establecimos comunicación con su manager, Amarilys Germán, de inmediato todo fluyó y sostuvimos una conversación con el maestro Juan Luis Guerra. ¡Y qué bueno que contamos con nuestro hermano Juan Luis»..

De su lado Juan Luis Guerra expresó: «Allí estaré para celebrar contigo estos 50 años de música que le has regalado a todos los dominicanos!. Será un momento muy especial poder compartir con tantos compañeros del arte y dar honor a tu carrera artística», afirmó Juan Luis al aceptar la invitación.

«Yo me siento más que bienaventurado, bendecido, agradecido. Me siento muy afortunado. A Dios le damos la gloria y bendecimos a Juan Luis Guerra. Le damos las gracias al Señor que lo parió aquí, en República Dominicana. Con el favor de Jesucristo, el 23 de septiembre es un día grande. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. ¡Aleluya!”, proclamó Ramón Orlando.