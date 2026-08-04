¿Qué cambia con el Código Penal? ¡Expertos analizan!

El Show del Mediodía presenta un panel de destacados juristas dominicanos analizando los desafíos, avances y alcances del nuevo Código Penal

En el Show del Mediodía presenta un panel de destacados juristas dominicanos (Miguel Valerio, Alberto Fiallo, Félix Portes y Amadeo Peralta) analizando los desafíos, avances y alcances del nuevo Código Penal de la República Dominicana.

Los expertos coinciden en que el código anterior, basado en una traducción de 1884, estaba obsoleto. El nuevo código introduce figuras penales necesarias para la actualidad, como los delitos informáticos, la manipulación genética, la violencia económica/patrimonial y la estafa piramidal.

Se resaltan los 21 nuevos tipos de corrupción tipificados, el sicariato y la protección a sectores vulnerables. Además, se aclara la importancia del secreto profesional y sus límites ante el Ministerio Público.

Se cuestiona el cúmulo de penas por considerar que podría contravenir el fin constitucional de la reinserción social. Asimismo, se critica que se enfoca mucho en la punición sin abordar las causas estructurales de la delincuencia (desigualdad, salud, vivienda).

El panel discute cómo el nuevo código aborda las campañas de difamación en redes sociales y la extorsión cibernética, otorgando herramientas legales para enfrentar este fenómeno moderno.

Hacia el final, se plantea una preocupación fundamental: si el sistema de justicia actual no está listo ni siquiera para el código antiguo, ¿cómo podrá gestionar el desafío de un código tan amplio y con tantas nuevas tipificaciones?.