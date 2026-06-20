El paso de una onda tropical traerá chubascos matutinos en la costa caribeña y fuertes aguaceros con posibles tronadas durante la tarde hacia el interior

Clima en República Dominicana este Fin de Semana: Temperaturas Calurosas y Cambios por Onda Tropical

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) ha emitido su informe del tiempo para este sábado 20 de junio de 2026, destacando un patrón general de nubes dispersas y un ambiente caluroso en todo el país. Actualmente, un sistema de alta presión mantiene el contenido de humedad bastante escaso, garantizando un cielo mayormente despejado durante el día.

Calor extremo y Polvo del Sahara Las temperaturas continuarán siendo muy elevadas debido a la época del año y a la notable presencia de polvo del Sahara en nuestra región. En provincias como Santiago y Monte Cristi, las temperaturas máximas alcanzarán entre 34 °C y 36 °C, mientras que en áreas montañosas como Constanza se disfrutarán mínimas más frescas de entre 14 °C y 16 °C. En el Gran Santo Domingo, las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Para combatir este clima, se recomienda a la población tomar abundante agua, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Aunque el clima será mayormente seco hoy, podrían ocurrir chubascos aislados matutinos en el este (La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y El Seibo) y algunas lluvias en la tarde hacia el interior (San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón).

Llegada de una onda tropical El panorama meteorológico cambiará a partir del domingo con el acercamiento de una onda tropical. Después del mediodía y durante la noche, se esperan incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos y tronadas en provincias del este, sureste y suroeste, impactando zonas como La Altagracia, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

Para el lunes, la onda tropical se alejará y el cielo volverá a despejarse, aunque la humedad residual dejará algunos chubascos en la cordillera Central, el noreste y el Valle del Cibao durante la tarde. ¡Mantente hidratado y prepárate para las lluvias del domingo!