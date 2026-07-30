Procuradora: Nuevo Código Penal no castigará los memes

La Procuradora General aclaró que el nuevo Código Penal no penaliza la creación de memes, parodias ni caricaturas

Ante la ola de desinformación y el intenso debate generado en las redes sociales durante los últimos días, la Procuradora General de la República ha salido al frente para emitir una aclaración contundente: el nuevo Código Penal no contempla sanciones penales para la creación o difusión de memes, parodias, ni caricaturas.

El pronunciamiento busca llevar tranquilidad a la ciudadanía, periodistas, humoristas y creadores de contenido, quienes habían expresado su profunda preocupación por la posible vulneración del derecho constitucional a la libertad de expresión a través de supuestos artículos sobre «difamación digital» o «ciberdelitos».

¿Qué establece realmente la normativa?

Para disipar las dudas, las autoridades del Ministerio Público desglosaron los aspectos fundamentales que separan el humor de los verdaderos delitos penales en el entorno digital:

Protección al «Animus Jocandi»: En el derecho, la intención de bromear o hacer sátira (animus jocandi) está protegida. Las caricaturas, los memes y las parodias son reconocidos universalmente como ejercicios legítimos de la libertad de expresión y la crítica social, especialmente hacia figuras públicas.

En el derecho, la intención de bromear o hacer sátira (animus jocandi) está protegida. Las caricaturas, los memes y las parodias son reconocidos universalmente como ejercicios legítimos de la libertad de expresión y la crítica social, especialmente hacia figuras públicas. Lo que sí se castiga: El nuevo marco legal busca perseguir delitos reales y malintencionados, como la suplantación de identidad agravada, las amenazas de muerte, el ciberacoso sistemático (bullying digital severo), la extorsión y la difusión no consentida de imágenes íntimas (incluyendo deepfakes con fines de chantaje).

El nuevo marco legal busca perseguir delitos reales y malintencionados, como la suplantación de identidad agravada, las amenazas de muerte, el ciberacoso sistemático (bullying digital severo), la extorsión y la difusión no consentida de imágenes íntimas (incluyendo deepfakes con fines de chantaje). El límite de la difamación: La difamación e injuria continúan siendo tratadas bajo los mismos preceptos jurídicos vigentes. Para que exista un delito, debe haber una intención probada de dañar la reputación mediante la imputación falsa de hechos comprobables, algo muy distinto a una imagen editada con fines humorísticos evidentes.

Un llamado a combatir la desinformación

La Procuradora instó a la población y a los líderes de opinión a leer el texto íntegro del nuevo Código Penal antes de hacerse eco de rumores infundados. Subrayó que el Estado dominicano es garante de los derechos fundamentales y que ninguna legislación moderna buscaría censurar el ingenio y la chispa que caracterizan la cultura popular.

De esta manera, el Ministerio Público deja claro que las plataformas digitales seguirán siendo un espacio libre para la sátira política y social, siempre y cuando no se cruce la línea hacia el crimen cibernético tipificado.