Port Samaná estará listo en noviembre: 1 millón para 2030

Autoridad Portuaria anuncia que Port Samaná abrirá en noviembre. El nuevo puerto de cruceros proyecta recibir un millón de visitantes para el año 2030.

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) anunció que los trabajos de construcción del Port Samaná se encuentran en su fase final de ejecución, confirmando que la moderna terminal de cruceros estará lista para iniciar operaciones durante el próximo mes de noviembre. El proyecto promete transformar la dinámica turística y económica del noreste del país, consolidando a Samaná como un punto estratégico en la ruta de las principales líneas de cruceros del Caribe.

Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, la institución contempla proyecciones de crecimiento sostenido a mediano y largo plazo, estimando alcanzar la meta de un millón de visitantes para el año 2030.

Catalizador económico y desarrollo regional

El impacto de Port Samaná trasciende la mera recepción de embarcaciones, articulando una cadena de valor que beneficiará a diversos sectores de la comunidad local:

Atracción de inversión privada: La puesta en marcha de la terminal actúa como un polo de atracción para inversiones en hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos complementarios.

La puesta en marcha de la terminal actúa como un polo de atracción para inversiones en hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos complementarios. Generación de empleo: La operatividad del puerto creará cientos de empleos directos e indirectos, impulsando el emprendimiento local y dinamizando el comercio en todo el municipio.

La operatividad del puerto creará cientos de empleos directos e indirectos, impulsando el emprendimiento local y dinamizando el comercio en todo el municipio. Desarrollo de infraestructura: La obra contempla accesos viales integrados y espacios acondicionados para garantizar una recepción ágil, segura y de estándares internacionales para los cruceristas.

«Port Samaná no solo representa una obra de infraestructura moderna, sino la puerta de entrada a un futuro de prosperidad, oportunidades y desarrollo sostenible para todas las familias de la provincia,» destacaron los voceros oficiales de la Autoridad Portuaria.

Con la apertura fijada para noviembre, la República Dominicana reafirma su liderazgo regional en la industria de cruceros, diversificando sus destinos y ofreciendo a los viajeros internacionales la riqueza natural y cultural de la bahía de Samaná.