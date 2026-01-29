Patriotismo y Nacionalismo: Diferencias y su impacto en nuestra sociedad actual

Un profundo debate entre patriotismo y nacionalismo, conceptos que a menudo se confunden, especialmente en el contexto de la República Dominicana.

El patriotismo se define como el amor a la patria, un sentimiento vinculado a la tierra natal o adoptiva, sus valores, cultura, tradiciones e historia. Es un concepto más antiguo, del siglo XVII.

El nacionalismo es una ideología con una connotación más política, que enfatiza el sentido de pertenencia y lealtad a una nación. Surgió en el siglo XIX con los movimientos de autodeterminación nacional en Europa y América, luchando contra los poderes imperiales.

Se distinguen dos corrientes de nacionalismo: una que busca la autodeterminación (nacionalismo liberador o antiimperialista) y otra que impulsa la supremacía de una nación sobre otras, que en el siglo XX llevó al nazismo y el fascismo.