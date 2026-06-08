Homenaje a Franklin Guerrero

Este es un homenaje de la periodista Nuria Piera a su colega y amigo, el fotorreportero Franklin Guerrero, tras su fallecimiento el pasado viernes a causa del cáncer.

Franklin Guerrero formó parte del equipo de Nuria Piera durante 22 años, destacando por su innovadora sección «Foto-Crónica».

Nuria Piera resalta su «ojo de águila» para captar detalles periodísticos significativos a través de la fotografía y su capacidad para narrar noticias visualmente.

Aunque lo describe como una persona de carácter decidido y a veces «cascarrabias», destaca su calidad humana, su amor y su verticalidad, cualidades que permitieron una conexión profunda con el estilo del programa.

Nuria Piera expresa su admiración por la lucha de 4 años que mantuvo Franklin contra su enfermedad, llamándolo un «guerrero» y asegurando que su legado y enseñanzas continuarán vigentes en el equipo.