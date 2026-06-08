Clima RD: Onda tropical, vaguada y alertas activas

Conoce el pronóstico del clima. Vaguada y onda tropical traerán lluvias y tronadas, mientras el polvo del Sahara reduce la humedad. Alertas vigentes.

El clima hoy estarán marcado por un contraste entre el polvo del Sahara y la inestabilidad provocada por fenómenos atmosféricos activos en la región.

Aunque una masa de aire con menor contenido de humedad intentará limitar las precipitaciones a nivel nacional, la incidencia de una onda tropical y una vaguada generarán lluvias significativas en zonas específicas.

Panorama meteorológico: Lunes y Martes

Lunes: El ingreso de polvo del Sahara limitará la humedad general. No obstante, una onda tropical al este de la isla y una vaguada en la troposfera media inducirán lluvias matutinas hacia el litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno provocarán aguaceros con tronadas aisladas en la cordillera Central y la zona fronteriza.

El ingreso de polvo del Sahara limitará la humedad general. No obstante, una onda tropical al este de la isla y una vaguada en la troposfera media inducirán lluvias matutinas hacia el litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno provocarán aguaceros con tronadas aisladas en la cordillera Central y la zona fronteriza. Gran Santo Domingo (incluye Distrito Nacional): Se registrará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, con chubascos débiles focalizados principalmente en horas matutinas.

Alertas vigentes y altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas mantienen activos los avisos y alertas debido a las precipitaciones esperadas (aguaceros, tronadas y ráfagas de viento) generadas por la combinación de las vaguadas y las ondas tropicales. Asimismo, se pronostica un ambiente caluroso en gran parte del país.

Pronóstico local por provincias para hoy

A continuación, el detalle de las condiciones esperadas y los niveles de temperatura en las principales provincias:

Provincia Condiciones Meteorológicas Temp. Mín. (°C) Temp. Máx. (°C) Santiago Nublados en la tarde con aguaceros distanciados y tronadas. Neblinas matutinas. 23/25 34/36 Puerto Plata Nublados en la tarde con aguaceros aislados y tronadas ocasionales. 23/25 32/34 Duarte Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas. 23/25 30/32 Constanza Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas. 14/16 25/27 Peravia Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana. 23/25 31/33 San Pedro de Macorís Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana. 23/25 30/32 La Romana Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana. 23/25 30/32 La Vega Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas. 22/24 31/33 Monseñor Nouel Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas. 23/25 31/33 San Cristóbal Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos y aisladas en la mañana. 22/24 30/32 Samaná Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde. 23/25 30/32 Monte Cristi Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde. 24/26 32/34 Azua Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana. 24/26 30/32 San Juan Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas. 20/22 30/32 Barahona Medio nublado a nublado con chubascos aislados y tronadas distanciadas. 23/25 31/33 La Altagracia Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas. 25/27 31/33

Boletín elaborado por los meteorólogos: Claudio Amparo e Ivanna Tiburcio.