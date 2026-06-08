Clima RD: Onda tropical, vaguada y alertas activas

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Conoce el pronóstico del clima. Vaguada y onda tropical traerán lluvias y tronadas, mientras el polvo del Sahara reduce la humedad. Alertas vigentes.

El clima hoy estarán marcado por un contraste entre el polvo del Sahara y la inestabilidad provocada por fenómenos atmosféricos activos en la región.

Aunque una masa de aire con menor contenido de humedad intentará limitar las precipitaciones a nivel nacional, la incidencia de una onda tropical y una vaguada generarán lluvias significativas en zonas específicas.

Panorama meteorológico: Lunes y Martes

  • Lunes: El ingreso de polvo del Sahara limitará la humedad general. No obstante, una onda tropical al este de la isla y una vaguada en la troposfera media inducirán lluvias matutinas hacia el litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno provocarán aguaceros con tronadas aisladas en la cordillera Central y la zona fronteriza.
  • Gran Santo Domingo (incluye Distrito Nacional): Se registrará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, con chubascos débiles focalizados principalmente en horas matutinas.

Alertas vigentes y altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas mantienen activos los avisos y alertas debido a las precipitaciones esperadas (aguaceros, tronadas y ráfagas de viento) generadas por la combinación de las vaguadas y las ondas tropicales. Asimismo, se pronostica un ambiente caluroso en gran parte del país.

Pronóstico local por provincias para hoy

A continuación, el detalle de las condiciones esperadas y los niveles de temperatura en las principales provincias:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. Mín. (°C)Temp. Máx. (°C)
SantiagoNublados en la tarde con aguaceros distanciados y tronadas. Neblinas matutinas.23/2534/36
Puerto PlataNublados en la tarde con aguaceros aislados y tronadas ocasionales.23/2532/34
DuarteNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.23/2530/32
ConstanzaNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.14/1625/27
PeraviaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2531/33
San Pedro de MacorísMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2530/32
La RomanaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2530/32
La VegaNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.22/2431/33
Monseñor NouelNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.23/2531/33
San CristóbalMedio nublado a nublado en ocasiones con chubascos y aisladas en la mañana.22/2430/32
SamanáMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.23/2530/32
Monte CristiMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.24/2632/34
AzuaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.24/2630/32
San JuanNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.20/2230/32
BarahonaMedio nublado a nublado con chubascos aislados y tronadas distanciadas.23/2531/33
La AltagraciaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas.25/2731/33

Boletín elaborado por los meteorólogos: Claudio Amparo e Ivanna Tiburcio.

Conoce el pronóstico del clima. Vaguada y onda tropical traerán lluvias y tronadas, mientras el polvo del Sahara reduce la humedad. Alertas vigentes.

El clima hoy estarán marcado por un contraste entre el polvo del Sahara y la inestabilidad provocada por fenómenos atmosféricos activos en la región.

Aunque una masa de aire con menor contenido de humedad intentará limitar las precipitaciones a nivel nacional, la incidencia de una onda tropical y una vaguada generarán lluvias significativas en zonas específicas.

Panorama meteorológico: Lunes y Martes

  • Lunes: El ingreso de polvo del Sahara limitará la humedad general. No obstante, una onda tropical al este de la isla y una vaguada en la troposfera media inducirán lluvias matutinas hacia el litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno provocarán aguaceros con tronadas aisladas en la cordillera Central y la zona fronteriza.
  • Gran Santo Domingo (incluye Distrito Nacional): Se registrará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, con chubascos débiles focalizados principalmente en horas matutinas.

Alertas vigentes y altas temperaturas

Las autoridades meteorológicas mantienen activos los avisos y alertas debido a las precipitaciones esperadas (aguaceros, tronadas y ráfagas de viento) generadas por la combinación de las vaguadas y las ondas tropicales. Asimismo, se pronostica un ambiente caluroso en gran parte del país.

Pronóstico local por provincias para hoy

A continuación, el detalle de las condiciones esperadas y los niveles de temperatura en las principales provincias:

ProvinciaCondiciones MeteorológicasTemp. Mín. (°C)Temp. Máx. (°C)
SantiagoNublados en la tarde con aguaceros distanciados y tronadas. Neblinas matutinas.23/2534/36
Puerto PlataNublados en la tarde con aguaceros aislados y tronadas ocasionales.23/2532/34
DuarteNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.23/2530/32
ConstanzaNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.14/1625/27
PeraviaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2531/33
San Pedro de MacorísMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2530/32
La RomanaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.23/2530/32
La VegaNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.22/2431/33
Monseñor NouelNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.23/2531/33
San CristóbalMedio nublado a nublado en ocasiones con chubascos y aisladas en la mañana.22/2430/32
SamanáMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.23/2530/32
Monte CristiMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.24/2632/34
AzuaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.24/2630/32
San JuanNublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.20/2230/32
BarahonaMedio nublado a nublado con chubascos aislados y tronadas distanciadas.23/2531/33
La AltagraciaMedio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas.25/2731/33

Boletín elaborado por los meteorólogos: Claudio Amparo e Ivanna Tiburcio.

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