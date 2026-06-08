Clima RD: Onda tropical, vaguada y alertas activas

Conoce el pronóstico del clima. Vaguada y onda tropical traerán lluvias y tronadas, mientras el polvo del Sahara reduce la humedad. Alertas vigentes.
El clima hoy estarán marcado por un contraste entre el polvo del Sahara y la inestabilidad provocada por fenómenos atmosféricos activos en la región.
Aunque una masa de aire con menor contenido de humedad intentará limitar las precipitaciones a nivel nacional, la incidencia de una onda tropical y una vaguada generarán lluvias significativas en zonas específicas.
Panorama meteorológico: Lunes y Martes
- Lunes: El ingreso de polvo del Sahara limitará la humedad general. No obstante, una onda tropical al este de la isla y una vaguada en la troposfera media inducirán lluvias matutinas hacia el litoral caribeño y la región suroeste. Durante la tarde, los efectos del ciclo diurno provocarán aguaceros con tronadas aisladas en la cordillera Central y la zona fronteriza.
- Gran Santo Domingo (incluye Distrito Nacional): Se registrará un cielo de nubes dispersas a medio nublado, con chubascos débiles focalizados principalmente en horas matutinas.
Alertas vigentes y altas temperaturas
Las autoridades meteorológicas mantienen activos los avisos y alertas debido a las precipitaciones esperadas (aguaceros, tronadas y ráfagas de viento) generadas por la combinación de las vaguadas y las ondas tropicales. Asimismo, se pronostica un ambiente caluroso en gran parte del país.
Pronóstico local por provincias para hoy
A continuación, el detalle de las condiciones esperadas y los niveles de temperatura en las principales provincias:
|Provincia
|Condiciones Meteorológicas
|Temp. Mín. (°C)
|Temp. Máx. (°C)
|Santiago
|Nublados en la tarde con aguaceros distanciados y tronadas. Neblinas matutinas.
|23/25
|34/36
|Puerto Plata
|Nublados en la tarde con aguaceros aislados y tronadas ocasionales.
|23/25
|32/34
|Duarte
|Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.
|23/25
|30/32
|Constanza
|Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.
|14/16
|25/27
|Peravia
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.
|23/25
|31/33
|San Pedro de Macorís
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.
|23/25
|30/32
|La Romana
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.
|23/25
|30/32
|La Vega
|Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.
|22/24
|31/33
|Monseñor Nouel
|Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.
|23/25
|31/33
|San Cristóbal
|Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos y aisladas en la mañana.
|22/24
|30/32
|Samaná
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.
|23/25
|30/32
|Monte Cristi
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la tarde.
|24/26
|32/34
|Azua
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas en la mañana.
|24/26
|30/32
|San Juan
|Nublados en la tarde con aguaceros y tronadas aisladas.
|20/22
|30/32
|Barahona
|Medio nublado a nublado con chubascos aislados y tronadas distanciadas.
|23/25
|31/33
|La Altagracia
|Medio nublado en ocasiones con chubascos y aisladas tronadas.
|25/27
|31/33
Boletín elaborado por los meteorólogos: Claudio Amparo e Ivanna Tiburcio.