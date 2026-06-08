RD listo para los «Juegos Centroamericanos y del Caribe»

Jatnna Tavárez y experto Juan Recio, hablan de los preparativos de la República Dominicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Jatnna Tavárez conversa con el destacado analista deportivo y experto en operaciones de ESPN, Juan Recio, sobre los preparativos de la República Dominicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Se destaca la importancia de este evento, que regresa al país tras los Panamericanos de 2003. Se espera la participación de más de 6,000 atletas de 37 países en 57 disciplinas.

Aunque Santo Domingo es el epicentro principal, especialmente con las remodelaciones en el Centro Olímpico, las competencias se extenderán a diversas zonas del país, incluyendo Santiago, La Vega, Salcedo, Bonao y posiblemente San Cristóbal.

Se mencionan figuras clave como Marileidy Paulino en atletismo y la participación obligatoria del país como sede en todas las disciplinas, incluyendo la inclusión de los eSports.

Recio comenta sobre el estado de las remodelaciones en el Centro Olímpico y subraya que la Villa Olímpica fue una de las primeras prioridades para garantizar la comodidad de los atletas.

Se anunció que la venta de boletas para las ceremonias de inauguración y clausura, a cargo de Alberto Sayas, comenzará el 4 de julio, con precios para las distintas disciplinas entre los 500 y 800 pesos.

Durante la conversación, también tocaron brevemente el caso legal de Wander Franco, subrayando la importancia de estos sucesos como lecciones para los prospectos deportivos.