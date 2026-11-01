ONU califica de esencial apoyo del Gobierno dominicano a las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití

República Dominicana facilita el traslado de un cargamento de equipos militares y suministros desde el Puerto de Haina hacia Haití

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – La subsecretaria general de las Naciones Unidas y jefa de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH, por sus siglas en inglés), Daniela Kroslak, calificó de esencial el apoyo logístico que brinda el Gobierno de la República Dominicana para facilitar las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití.

Kroslak expresó su agradecimiento al Gobierno dominicano por la colaboración que ha permitido el traslado de equipos, suministros y personal destinados a las operaciones de seguridad en el vecino país.

Destacó que este respaldo ha sido fundamental, no solamente para las operaciones actuales, sino también para el desarrollo de otras actividades que lleva a cabo las Naciones Unidas en territorio haitiano.

La funcionaria de las Naciones Unidas ofreció estas declaraciones durante el despacho, desde el Puerto de Haina, de un buque con destino a Haití, cargado de suministros, armamento, vehículos especializados y equipos de apoyo para la Fuerza de Supresión de Pandillas, como parte de los esfuerzos internacionales para enfrentar a las bandas criminales.

El cargamento, procedente de Bangladesh, llegó a la República Dominicana gracias al apoyo financiero de Alemania para su traslado, mientras que las autoridades dominicanas, en coordinación con las Naciones Unidas, facilitaron las operaciones logísticas necesarias para su movilización y posterior envío hacia Haití.

En representación del Gobierno dominicano, estuvieron presentes el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; y el viceministro de Gestión y Operaciones del Servicio Exterior, Ramón Pérez Fermín. Además, participaron el jefe de operaciones y gestiones de recursos de la Oficina de Apoyo de UNSOH, Dushyant Joshi; y la embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana, Maike Friedrichsen.

Al despedir el buque, el viceministro Pérez Fermín, en representación del canciller Víctor -Ito- Bisonó, valoró los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la estabilidad en Haití y reiteró el compromiso de la República Dominicana de continuar colaborando con las iniciativas internacionales encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad en el vecino país.

“El esfuerzo de toda la comunidad internacional, de todos los que creen en la democracia y la libertad, empieza a tener resultados concretos”, sostuvo el viceministro, al destacar la importancia de que los compromisos asumidos por los países se traduzcan en acciones que contribuyan a mejorar la situación haitiana.

En tanto, la embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana, Maike Friedrichsen, expresó la satisfacción de su país por contribuir a esta iniciativa y agradeció la colaboración de las autoridades dominicanas para facilitar el traslado del equipamiento. La diplomática reafirmó el compromiso de Alemania de continuar respaldando los esfuerzos internacionales dirigidos a mejorar la situación de seguridad en Haití.

Estas operaciones se desarrollan en el marco del compromiso asumido por el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, de respaldar los esfuerzos de la comunidad internacional para contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Haití, mediante el apoyo logístico necesario.