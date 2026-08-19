Onda tropical provocará aguaceros y tronadas esta tarde

Una onda tropical se aproxima al país, generando lluvias esta tarde. El jueves continuarán los aguaceros hacia el interior por la humedad residual.

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará cambios durante las próximas horas debido a la aproximación de una onda tropical a nuestro territorio, la cual incrementará ligeramente la actividad de precipitaciones.

Aguaceros y tronadas en la tarde

A medida que este sistema atmosférico incida sobre nuestra masa de aire, se espera que durante las horas de la tarde se generen aguaceros acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento en ocasiones.

Esta actividad lluviosa se concentrará principalmente sobre las siguientes zonas:

Región noreste

Región sureste

Cordillera Central

Periferia norte del Gran Santo Domingo

Perspectivas para el jueves: Para mañana jueves, la humedad residual dejada tras el paso de la onda tropical interactuará con el fuerte calentamiento diurno. Esto provocará la formación de nubes generadoras de lluvias (localmente moderadas), tronadas aisladas y ráfagas de viento durante la tarde y primeras horas de la noche, concentrándose hacia la línea noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Recomendaciones preventivas por calor

Como es característico de la época, se mantiene un ambiente cálido a nivel nacional. Se exhorta a la población a ingerir abundantes líquidos, vestir ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol sin protección, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en el área metropolitana de la capital, el pronóstico indica inestabilidad y lluvias puntuales: