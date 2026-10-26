Nuria Piera presenta “Muertos por intercambio de disparos”

Nuria Piera analiza la problemática de las muertes bajo la figura de «intercambio de disparos» en la República Dominicana

Este reportaje de la periodista Nuria Piera analiza la problemática de las muertes bajo la figura de «intercambio de disparos» en la República Dominicana, cuestionando su uso como justificación policial para ejecuciones extrajudiciales.

El programa detalla que, en las últimas tres décadas, se han registrado miles de fallecimientos vinculados a actuaciones policiales. Se desglosan estadísticas por gobiernos, señalando periodos con altos índices de letalidad.

Se presenta el caso de Aneuri Santiago Cabrera Estévez, alias «Lucifer», cuya muerte fue reportada como un intercambio de disparos. Sin embargo, familiares y evidencia de cámaras de seguridad cuestionan la versión oficial, sugiriendo un uso desproporcionado de la fuerza.

El reportaje señala que la percepción ciudadana sobre este accionar policial ha impulsado a personas buscadas por la justicia a entregarse voluntariamente, evitando enfrentamientos.

Próximamente, el reportaje explora las recomendaciones de organismos de derechos humanos sobre la reforma policial y la transparencia en estos casos.