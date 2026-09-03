Nuria Piera: Desafíos que enfrenta el Intrant

La periodista Nuria Piera, entrevista el mayor general retirado Juan Manuel Méndez, recientemente nombrado como nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)

Juan Manuel Méndez fue durante dos décadas la cara visible del COE (Centro de Operaciones de Emergencias), donde coordinó respuestas ante desastres naturales. Ahora asume el desafío de dirigir una institución marcada por años de inestabilidad y controversias.