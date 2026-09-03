Nuria Piera: Desafíos que enfrenta el Intrant

La periodista Nuria Piera, entrevista el mayor general retirado Juan Manuel Méndez, recientemente nombrado como nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)
Juan Manuel Méndez fue durante dos décadas la cara visible del COE (Centro de Operaciones de Emergencias), donde coordinó respuestas ante desastres naturales. Ahora asume el desafío de dirigir una institución marcada por años de inestabilidad y controversias.
- La situación del INTRANT: La institución ha tenido cinco directores en los últimos seis años y ha enfrentado crisis importantes, incluyendo problemas con semáforos, denuncias de corrupción y presiones externas.
- Enfoque de gestión: Méndez aclara que su gestión no buscará «solucionar» el tránsito de la noche a la mañana, sino «gestionarlo» mediante el cumplimiento de la ley y una coordinación interinstitucional estricta con entidades como la DIGESET y el Ministerio de Obras Públicas.
- Carácter y transparencia: El nuevo director enfatiza que no tiene compromisos con nadie más que con el presidente y que denunciará públicamente a las instituciones que no cumplan con su rol. Mantiene su estilo de «puertas abiertas» para atender a los transportistas y a la ciudadanía.
- Prioridades: Se menciona la importancia de fortalecer la DIGESET con recursos, revisar señalizaciones, y la necesidad de aplicar el régimen de consecuencias para mejorar el comportamiento vial de los ciudadanos