Nuria Piera: AIRBNB ¿Cómo regular sin frenar la inversión?

Nuria Piera, analiza la necesidad de regular las plataformas de alquiler vacacional y cómo lograrlo sin frenar la inversión en el sector inmobiliario

La periodista Nuria Piera, analiza el debate actual en la República Dominicana sobre la necesidad de regular las plataformas de alquiler vacacional tipo Airbnb y cómo lograrlo sin frenar la inversión en el sector inmobiliario.

Puntos clave del análisis: