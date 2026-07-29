Nuria Piera: AIRBNB ¿Cómo regular sin frenar la inversión?

Nuria Piera, analiza la necesidad de regular las plataformas de alquiler vacacional y cómo lograrlo sin frenar la inversión en el sector inmobiliario
La periodista Nuria Piera, analiza el debate actual en la República Dominicana sobre la necesidad de regular las plataformas de alquiler vacacional tipo Airbnb y cómo lograrlo sin frenar la inversión en el sector inmobiliario.
Puntos clave del análisis:
- La propuesta del Ministerio de Turismo: El Gobierno ha presentado dos proyectos de resolución en consulta pública:
- Renatour: La creación del Registro Nacional de Hospedajes Turísticos, una base de datos obligatoria para identificar todos los alojamientos de corta estadía.
- Regulación y requisitos: El segundo proyecto establece los requisitos para anfitriones y propietarios, incluyendo la necesidad de presentar documentos societarios, pólizas de responsabilidad civil, el reglamento de condominio y estar al día con la DGI.
- Contexto internacional: Se presenta un panorama global donde ciudades como Nueva York, Barcelona, Florencia y Ámsterdam han implementado medidas restrictivas o prohibiciones directas para proteger la vivienda residencial.
- Debate y posturas:
- Ministerio de Turismo (Jaqueline Mora): Argumenta que el registro busca dar seguridad al turista, reconocer la actividad como turística y formalizar un mercado que ha crecido enormemente.
- Sector inmobiliario (Annet Meléndez): La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas apoya la regulación para organizar el mercado, pero advierte que algunos requisitos (como certificaciones judiciales o fiscales) son excesivos o no competen directamente a Turismo, lo que podría desmotivar la inversión.
- Próximos pasos: Las autoridades informan que el proceso de consulta pública ha sido muy participativo, con cerca de 40 observaciones recibidas. Se planea realizar mesas de trabajo para ajustar las resoluciones y alcanzar un equilibrio entre la formalización, la convivencia en condominios y el crecimiento del sector