Nuevo muelle impulsa desarrollo económico y turístico en Miches

El ministro de Turismo, David Collado, entregó el muelle turístico de Miches totalmente reconstruido, con una inversión de RD$51.4 millones, tras haber sido destruido por el huracán Fiona. La obra busca fortalecer el desarrollo turístico y económico de este destino en crecimiento.

Detalles clave de la obra

Inversión: RD$51,400,000.

RD$51,400,000. Ubicación: Miches, provincia El Seibo.

Miches, provincia El Seibo. Motivo de la reconstrucción: El muelle original quedó destruido tras el paso del huracán Fiona en 2022.

El muelle original quedó destruido tras el paso del huracán Fiona en 2022. Materiales utilizados: Estructuras metálicas y madera tratada, diseñadas para garantizar resistencia, durabilidad y armonía con el entorno marino .

Estructuras metálicas y madera tratada, diseñadas para garantizar . Instituciones involucradas: Ministerio de Turismo (MITUR) y el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

Impacto en Miches

Turismo en ascenso: Miches se ha convertido en uno de los destinos emergentes más atractivos de la región Este, con playas vírgenes y proyectos hoteleros en expansión.

Miches se ha convertido en uno de los destinos emergentes más atractivos de la región Este, con playas vírgenes y proyectos hoteleros en expansión. Economía local: El muelle permitirá mayor flujo de excursiones marítimas, generando empleos directos e indirectos en transporte, pesca, gastronomía y servicios turísticos.

El muelle permitirá mayor flujo de excursiones marítimas, generando empleos directos e indirectos en transporte, pesca, gastronomía y servicios turísticos. Proyección internacional: Con esta infraestructura, Miches se posiciona como un punto estratégico para cruceros pequeños, catamaranes y actividades náuticas.

Collado destacó que la entrega del muelle es “otro paso de avance para fortalecer este hermoso destino de Miches, lo que tendrá un impacto directo en su economía como fuente generadora de riquezas y empleos en toda la zona”.

Este proyecto forma parte de una estrategia nacional de recuperación y modernización de infraestructuras turísticas en zonas costeras. En paralelo, el Ministerio de Turismo también ha inaugurado muelles en Caleta (La Romana) y otras localidades, con el objetivo de diversificar la oferta turística y descentralizar el desarrollo económico.