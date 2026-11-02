Nahiony Reyes y Juan Carlos Pichardo conducirán Soberano

Nahiony Reyes y Juan Carlos Pichardo serán los presentadores de la 42ª edición de los Premios Soberano, a celebrarse el 17 de marzo por Color Visión.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la producción general han anunciado que los destacados comunicadores Nahiony Reyes y Juan Carlos Pichardo asumirán por primera vez la conducción oficial de la edición número 42 de los Premios Soberano.

La esperada gala, que congrega a lo mejor del arte, el cine, la música y la televisión de la República Dominicana, promete una noche cargada de elegancia, dinamismo, carisma y el toque perfecto de humor que caracteriza a ambos talentos nacionales.

Los detalles de la gran noche del arte dominicano

El evento cumbre del entretenimiento en el país ya cuenta con fecha oficial y plataforma de transmisión confirmada para llevar las emociones a cada hogar:

Fecha oficial: Miércoles 17 de marzo, una cita imperdible para la gran familia artística y la teleaudiencia nacional.

Miércoles 17 de marzo, una cita imperdible para la gran familia artística y la teleaudiencia nacional. Transmisión: El evento será transmitido en vivo a nivel nacional a través de la señal de Color Visión , canal 9, prometiendo un despliegue técnico y artístico de alta factura.

El evento será transmitido en vivo a nivel nacional a través de la señal de , canal 9, prometiendo un despliegue técnico y artístico de alta factura. Debut en la conducción: Tanto Reyes como Pichardo asumen el reto de guiar el hilo conductor de la ceremonia por primera vez en sus carreras, generando altas expectativas entre los seguidores de la premiación.

Con la revelación de sus animadores estelares, la cuenta regresiva para la edición 42 de los Premios Soberano entra en su etapa más emocionante, reafirmandose como el evento cultural más importante del año en la República Dominicana.