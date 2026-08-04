Muere Alfonso Alfy Fanjul, el rey del azúcar, a los 89 años

Falleció este lunes en Cleveland, Ohio, Alfonso «Alfy» Fanjul, conocido como el «rey del azúcar» y copropietario del Grupo Central Romana Corporation

El magnate Alfonso Fanjul (Alfy), conocido como ‘El Rey del Azúcar’, copropietario del Grupo Central Romana Corporation, falleció este lunes a los 89 años de edad.

El copropietario del Grupo Central Romana, que lo presidió por años, estaba siendo atendido en un centro de salud de Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos en los últimos días.

Sus atenciones eran parte de un delicado cuidado, al deteriorarse en su estado de salud, y evitarle complicaciones renales y problemas de movilidad.

Fanjul, quien residía en Palm Beach, Florida, donde su familia posee Domino Sugar y refinerías en todo Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Alfonso Fanjul salió de Cuba siendo joven, dejando atrás mansiones y grandes campos de caña de azúcar propiedad de su laboriosa familia, que el régimen comunista de Fidel Castro confiscó en aquellos tiempos.

El patriarca Alfonso Senior reconstruyó su imperio con el nombre Fanjul Corp. propiedad de los cuatro hermanos Fanjul: Alfonso Junior “Alfy”, Pepe, Alexander y Andrés. Su hermana es Lian.

Exiliado en Estados Unidos, levantó un imperio azucarero con una efectiva estrategia de negocios en inversiones, con amigos congresistas, presidentes y desde ahí, impulsó movimientos de ideas anticastristas.

Alfy, quien ha realizó varias visitas a Cuba y se reunió con autoridades, dijo a un diario estadounidense que “si hay alguna manera de que la bandera familiar pueda volver a Cuba, estaré encantado de hacerlo”.

“La familia Fanjul vivió 150 años en Cuba, y que, a la hora de la verdad, me gustaría vernos de vuelta en Cuba, donde empezamos… Pero tiene que ser en las circunstancias apropiadas”, aseguró en una ocasión

El turismo tambien formó parte de las inversiones de la familia con muy buenos resultados, y tambien incluyeron el Aeropuerto Internacional La Romana- Casa de Campo.