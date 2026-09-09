Ministerio de Cultura da inicio al ciclo formativo 2026-2027

El ministro Roberto Ángel Salcedo encabezó la apertura del ciclo formativo 2026-2027 de Bellas Artes, llevando educación artística a todo el país

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes dieron formal inicio al ciclo formativo 2026-2027, una nueva etapa orientada a fortalecer la enseñanza artística y técnica en beneficio de cientos de estudiantes en todo el territorio nacional.

El acto oficial de apertura estuvo encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien destacó el compromiso gubernamental de garantizar una educación artística inclusiva, moderna y de alta calidad como pilar fundamental para el desarrollo integral de la juventud dominicana.

Por su parte, Marinella Sallent señaló que Bellas Artes constituye una amplia red pública de formación artística, considerada única en gran parte de Latinoamérica, integrada por 17 escuelas regionales, 5 escuelas nacionales, 23 academias de música y 8 compañías artísticas oficiales.

Actualmente, la institución cuenta con 5,904 estudiantes, 352 docentes y 213 colaboradores, y proyecta alcanzar los 6,800 estudiantes durante el año académico 2026-2027.

Ejes clave del nuevo ciclo formativo

Expansión nacional: Los programas de formación en música, danza, teatro y artes visuales se extenderán a las distintas escuelas vocacionales y centros regionales dependientes de Bellas Artes.

Los programas de formación en música, danza, teatro y artes visuales se extenderán a las distintas escuelas vocacionales y centros regionales dependientes de Bellas Artes. Actualización curricular: Se implementarán mejoras en los planes de estudio para adaptarlos a las exigencias contemporáneas de la industria creativa y cultural.

Se implementarán mejoras en los planes de estudio para adaptarlos a las exigencias contemporáneas de la industria creativa y cultural. Apoyo al talento joven: El ministerio reafirmó su enfoque en otorgar facilidades y herramientas pedagógicas que permitan a los estudiantes desarrollar su máximo potencial creativo en espacios dignos y equipados.

Con este lanzamiento, las instituciones culturales reafirman su misión de formar a la próxima generación de artistas y gestores que engrandecerán el patrimonio cultural de la nación.