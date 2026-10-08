Media Forward analiza el poder de la televisión para captar atención y generar memoria

Durante el evento Media Forward, expertos destacan cómo la televisión continúa siendo el medio líder para captar la atención profunda y asegurar la memoria de marca.
Con información de TVN
La televisión mantiene su protagonismo en un ecosistema cada vez más dominado por nuevas plataformas y pantallas. Ese fue uno de los principales planteamientos del evento Media Forward, que se realizó por primera vez este miércoles en el Megapolis Convention Center.
El encuentro reunió a anunciantes, agencias y creativos, quienes analizaron la evolución del ecosistema de medios y las nuevas formas de conectar con las audiencias.
Expositores internacionales compartieron estudios y datos sobre el comportamiento de los consumidores y destacaron que, en medio de la gran cantidad de contenidos disponibles, la atención se ha convertido en uno de los activos más importantes para las marcas.
Uno de los argumentos expuestos fue el alcance de la televisión, al considerarla una herramienta capaz de llegar a grandes segmentos de la población en poco tiempo. Sin embargo, los especialistas también señalaron que el reto no es solamente alcanzar a la audiencia, sino conseguir que el contenido sea lo suficientemente relevante para captar su atención y permanecer en su memoria.