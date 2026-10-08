Media Forward analiza el poder de la televisión para captar atención y generar memoria

Durante el evento Media Forward, expertos destacan cómo la televisión continúa siendo el medio líder para captar la atención profunda y asegurar la memoria de marca.

Con información de TVN

La televisión mantiene su protagonismo en un ecosistema cada vez más dominado por nuevas plataformas y pantallas. Ese fue uno de los principales planteamientos del evento Media Forward, que se realizó por primera vez este miércoles en el Megapolis Convention Center.⁣

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El encuentro reunió a anunciantes, agencias y creativos, quienes analizaron la evolución del ecosistema de medios y las nuevas formas de conectar con las audiencias.⁣

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Expositores internacionales compartieron estudios y datos sobre el comportamiento de los consumidores y destacaron que, en medio de la gran cantidad de contenidos disponibles, la atención se ha convertido en uno de los activos más importantes para las marcas.⁣

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Uno de los argumentos expuestos fue el alcance de la televisión, al considerarla una herramienta capaz de llegar a grandes segmentos de la población en poco tiempo. Sin embargo, los especialistas también señalaron que el reto no es solamente alcanzar a la audiencia, sino conseguir que el contenido sea lo suficientemente relevante para captar su atención y permanecer en su memoria.⁣