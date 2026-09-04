Marte y la Luna juntos: Cuándo y cómo verlos en RD

La Luna y Marte protagonizarán una impresionante conjunción este 6 y 7 de septiembre. Descubre cómo verlos desde República Dominicana

El firmamento nocturno ofrecerá uno de los primeros grandes regalos astronómicos del mes. De acuerdo con los reportes especializados de National Geographic, durante las madrugadas del 6 y 7 de septiembre, la Luna menguante y el planeta Marte protagonizarán una estrecha conjunción que podrá apreciarse a simple vista desde la República Dominicana.

Durante estos dos días, antes de que amanezca, el satélite natural y el llamado «planeta rojo» se ubicarán a una distancia visual de apenas tres grados entre sí —una separación equivalente a unos tres dedos extendidos con el brazo estirado—, situándose en la constelación de Géminis.

Claves para no perderse el fenómeno desde RD

Horario ideal: El espectáculo celeste se apreciará mejor en las horas previas al amanecer, idealmente a partir de las 3:00 a. m. en adelante, cuando la bóveda celeste se encuentra más oscura y despejada.

El espectáculo celeste se apreciará mejor en las horas previas al amanecer, idealmente a partir de las en adelante, cuando la bóveda celeste se encuentra más oscura y despejada. Hacia dónde mirar: Dirige la mirada hacia el horizonte este (oriente) . La Luna menguante aparecerá acompañada muy de cerca por un punto de distintivo brillo anaranjado o rojizo correspondientes a Marte.

Dirige la mirada hacia el . La Luna menguante aparecerá acompañada muy de cerca por un punto de distintivo brillo anaranjado o rojizo correspondientes a Marte. Sin equipos especiales: No se necesitan telescopios ni binoculares costosos para disfrutar de la conjunción; sin embargo, alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades facilitará una mejor apreciación de los detalles estelares circundantes.

Este acercamiento planetario marca el inicio de una temporada de intensos eventos celestes en septiembre, ideal para los entusiastas de la astronomía y para quienes disfrutan contemplar la inmensidad del cielo nocturno.