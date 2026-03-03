Mario Alonso Puig: “Los 3 primeros años de vida son fundamentales para el ser humano”

Se enfatiza la importancia de la fe como certeza de lo que no se ve, especialmente ante la incertidumbre de la muerte

Mario Alonso Puig, un cirujano que ha transitado de la medicina a la oratoria, enfocándose en la sanación del alma, comparte sus conversaciones con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, incluyendo a Gustavo Cervino, sobreviviente del accidente de los Andes.

Se enfatiza la importancia de la fe como certeza de lo que no se ve, especialmente ante la incertidumbre de la muerte. Puig reflexiona sobre cómo la dimensión espiritual le ayuda a enfrentar los desafíos de la vida y la necesidad de reconciliarse con la propia fragilidad.