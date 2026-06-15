Arrancó Pequeños Grandes Talentos por Color Visión

PGT inició su novena temporada por Color Visión con un nuevo jurado, el novedoso «Neurobús» y un enfoque de «compartencia» impulsado por Iván Ruiz.

El emocionante inicio de la novena temporada de Pequeños Grandes Talentos (PGT) a través de Color Visión.

El programa se presenta como un espacio dedicado a descubrir y potenciar el talento infantil dominicano, funcionando no solo como entretenimiento, sino como una plataforma para los sueños de los niños.

Aspectos destacados del inicio de temporada:

Los jueces que guiarán a los participantes:

Enrique Félix: Cantautor con una trayectoria de 10 años en el proyecto.

Rosa Karina: Reconocida voz cristiana con gran sensibilidad.

Diana Filpo: Comunicadora multifacética que aporta humor y conexión.

Laribel Olivero: Coreógrafa y experta en danza.

Manerra: Cantautor y coach de los niños.

El «Neurobús»: Se introdujo el concepto del autobús de los sueños, que recorre diversas zonas del país para descubrir nuevos talentos fuera de los estudios centrales.

Se introdujo el concepto del autobús de los sueños, que recorre diversas zonas del país para descubrir nuevos talentos fuera de los estudios centrales. Primera Participante: Rachel Nivar Montero fue la primera en presentarse, interpretando «Destino» de Ana Gabriel. Su participación destacó por su disciplina y la persistencia que ha demostrado a lo largo de sus intentos anteriores en el programa.

Iván Ruiz, el conductor, enfatiza que esta temporada busca ser una «compartencia» más que una competencia, fomentando un ambiente donde la familia dominicana pueda unirse nuevamente alrededor de la televisión.