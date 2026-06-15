Descubre Playa Caleta: El rincón más auténtico de La Romana

Descubre qué hacer en Playa Caleta, La Romana. Disfruta de su nuevo malecón, el mejor pescado frito, atardeceres mágicos y tours hacia Isla Catalina.

Cuando los viajeros piensan en la región este de la República Dominicana, su mente suele viajar directamente a los inmensos resorts de Punta Cana o Bayahíbe. Sin embargo, si quieres vivir la verdadera esencia del Caribe dominicano, tienes que hacer una parada obligatoria en Playa Caleta, en La Romana.

Ubicada a pocos minutos del centro de la ciudad, Caleta ha dejado de ser un secreto a voces para convertirse en un destino vibrante, gracias en gran parte a la reciente renovación de su frente marítimo.

Si tienes pensado visitar esta joya costera, saca tu libreta de apuntes.

Disfruta de un día perfecto en la playa con aguas cristalinas. ¡Un paraíso tropical te espera!

Aquí hay una guía de las mejores actividades para disfrutar al máximo de Caleta:

1. Saborear el legendario «Pescado Frito»

No puedes decir que visitaste Caleta si no te sentaste frente al mar a comer. La playa está bordeada por pintorescas casetas y restaurantes locales donde el menú estrella es el pescado frito al estilo dominicano (generalmente chillo o mero), acompañado de tostones crujientes (plátano frito), yaniqueques y aguacate.

2. Recorrer el nuevo Malecón al atardecer

El recién inaugurado bulevar o malecón de Caleta le ha dado una nueva vida a la zona. Si llegas a partir de las 4:30 p.m. El calor disminuye y el paseo peatonal se llena de vida. Caminar por sus senderos, sentir la brisa del Mar Caribe y buscar un buen lugar en los bancos para ver cómo el sol se esconde en el horizonte es una experiencia fotográfica de primer nivel.

3. Tomar un bote hacia Isla Catalina

Playa Caleta y sus alrededores funcionan como uno de los puntos de embarque no oficiales y más auténticos para zarpar hacia la Isla Catalina. Puedes negociar con los operadores de botes locales y capitanes en la zona para realizar una excursión de un día. En menos de media hora, pasarás de la costa de La Romana a hacer esnórquel en uno de los arrecifes de coral más impresionantes del país.

4. Disfrutar de un baño en aguas tranquilas

A diferencia de otras playas con fuerte oleaje, la bahía natural de Caleta suele ofrecer aguas bastante tranquilas, ideales para un baño relajante. Es una playa de arena mixta y piedras en algunas zonas (llevar zapatos de agua es un buen «tip» de guía), perfecta para ir en familia y dejar que los niños jueguen en la orilla sin peligro.

5. Sumergirse en la cultura y el «Teteo» local

Si buscas el silencio absoluto de una playa desierta, este no es el lugar. Caleta es sinónimo de alegría dominicana. Los fines de semana, la playa cobra vida con la música de los colmadones cercanos, familias compartiendo, vendedores de dulces típicos (como el dulce de coco o de leche) y artesanos. Es el lugar perfecto para interactuar con los locales, practicar tu baile de bachata y empaparte del calor humano que caracteriza a La Romana.

El consejo: Ve con ropa cómoda, lleva efectivo (muchos de los pequeños comercios gastronómicos no aceptan tarjeta) y prepárate para vivir una tarde donde el tiempo parece detenerse a ritmo de las olas.