«Mala maña» en problemas en el Show de Raymond y Miguel

Este vídeo es un sketch humorístico del programa El Show de Raymond y Miguel, protagonizado por el personaje conocido como «Mala Maña».

La trama comienza con una tensa conversación entre «Mala Maña» y su madre. La madre le reclama por haber utilizado dinero de la ofrenda de la iglesia para comprar un revólver de juguete, mientras él intenta justificar sus acciones de manera cómica.

La situación se complica cuando llega la policía para interrogar a «Mala Maña» sobre un robo en una boutique. El sospechoso intenta negar su participación mientras los oficiales narran detalles absurdos sobre el crimen, incluyendo un maniquí que el ladrón supuestamente besó.

En un giro inesperado, «Mala Maña» decide confesar todo, pero en lugar de asumir la culpa, involucra a su madre, asegurando que ella lo enseñó a robar desde pequeño para poder salir en televisión. El sketch culmina en una discusión caótica y satírica sobre la responsabilidad, la educación de los hijos y el papel de las autoridades ante la delincuencia.