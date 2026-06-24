Lluvias por onda tropical, calor y oleaje anormal hoy

Onda tropical traerá aguaceros y tronadas esta tarde. Sigue el calor por polvo del Sahara y alertan por oleaje anormal en la costa caribeña

Las condiciones atmosféricas en la República Dominicana se verán alteradas este día por la incidencia de una onda tropical y una vaguada que, en combinación con el viento, incrementarán significativamente las precipitaciones. Todo esto acompañado de altas temperaturas, polvo del Sahara y una alerta por condiciones marítimas peligrosas.

Evolución de las lluvias para hoy

El patrón de precipitaciones variará a lo largo del día, desplazándose por diferentes regiones del país:

Durante la mañana: Se presentarán chubascos aislados y de carácter pasajero en diversos poblados del noreste, sureste y la Cordillera Central.

Se presentarán chubascos aislados y de carácter pasajero en diversos poblados del noreste, sureste y la Cordillera Central. Durante la tarde: Las lluvias se intensificarán. Se esperan aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas producto de la onda tropical y la vaguada. Las zonas más afectadas serán: Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi.

Las lluvias se intensificarán. Se esperan producto de la onda tropical y la vaguada. Las zonas más afectadas serán: Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón y Monte Cristi. Durante la noche: Un nuevo ciclo de chubascos de corta duración impactará las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Barahona.

Advertencia marítima

Las autoridades meteorológicas advierten sobre oleaje anormal en la costa caribeña. Se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones consultar el pronóstico marino detallado antes de aventurarse mar adentro.

Calor extremo y polvo sahariano

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará sintiéndose bastante caluroso, una condición típica de la época que se ve agravada por la presencia de polvo del Sahara. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C como mínimas, y alcanzarán máximas sofocantes de 31 °C a 33 °C.