Lluvias matutinas hoy jueves por vaguada y onda tropical

Hoy una vaguada y humedad residual traerán chubascos matutinos al este y noreste. En la tarde, las lluvias se desplazarán hacia la frontera.

El panorama meteorológico para este jueves estará marcado por la inestabilidad. Los remanentes de humedad dejados por el reciente paso de una onda tropical, en combinación con los efectos de una vaguada, generarán episodios de lluvias desde tempranas horas del día en diversas zonas de la República Dominicana.

Lluvias desde la madrugada y la mañana

Los residentes de las regiones este, sureste y noreste deben preparar sus paraguas temprano. Desde la madrugada y durante las horas matutinas, se esperan chubascos locales y tronadas distanciadas que afectarán directamente a las siguientes provincias:

La Altagracia

La Romana

El Seibo

Hato Mayor

Monte Plata

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

Sánchez Ramírez

Duarte

María Trinidad Sánchez

Samaná

Cambio de patrón en la tarde

A medida que avance el día y entremos en las horas de la tarde, el comportamiento de las precipitaciones cambiará. Las lluvias disminuirán significativamente en las provincias mencionadas anteriormente, dando paso a una mejoría en esas zonas.

Sin embargo, la nubosidad y la humedad se trasladarán hacia el interior del país, concentrando las lluvias de forma dispersa en áreas cercanas a la Cordillera Central y los poblados fronterizos.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y el área metropolitana, las precipitaciones se concentrarán en la primera mitad del día: