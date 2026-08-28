Ley 74-25, el nuevo Código que reconoce el Hostigamiento, bullying, cyberbullying y violencia económica en el ámbito doméstico

La promulgación de la Ley número 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, representa una transformación significativa del sistema penal dominicano

Por :Dra. Carmen Herrera Medrano

La promulgación de la Ley número 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, representa

una transformación significativa del sistema penal dominicano, al incorporar conductas que

anteriormente no contaban con una tipificación penal específica y que responden a nuevas

formas de violencia presentes en la sociedad. Entre estas figuras destacan el bullying, el

cyberbullying y la violencia económica dentro del ámbito doméstico o intrafamiliar. La

reforma busca adaptar la legislación penal a las nuevas dinámicas sociales, tecnológicas y

familiares, fortaleciendo la protección de la dignidad, integridad y seguridad de las víctimas.

Bullying como conducta penalmente relevante, lo que toda familia debe conocer

La referida Ley núm. 74-25 reconoce expresamente el hostigamiento e intimidación o

bullying, en el artículo 121 estableciendo que incurre en esta conducta quien intimide,

insulte, realice burlas o agresiones verbales, o fomente la exclusión o aislamiento, en el

ámbito educativo, laboral, social o cualquier otro, particularmente cuando estas acciones

tengan como finalidad avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular, aislar, generar

inseguridad o afectar el normal desenvolvimiento de la víctima.

Mas allá de los golpes, esta regulación representa un cambio importante porque permite que

determinadas manifestaciones de violencia psicológica y social, en especial aquellas que

anteriormente podían ser consideradas únicamente como problemas disciplinarios o de

convivencia, sean analizadas desde la perspectiva de la responsabilidad penal.

Proteger también es prevenir

El legislador también contempló una modalidad agravada cuando el hostigamiento se ejerce

contra una persona con discapacidad, una persona en condición de vulnerabilidad o un niño,

niña o adolescente, así como cuando la conducta conduce a la víctima al suicidio. En estos

casos, la respuesta penal es considerablemente más severa, contemplando sanción en el

artículo No. 122, de 4 a 10 años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos

del sector público, resaltando la reincidencia con sanción será de 10 a 20 años de prisión

mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

Hostigamiento o Cyberbullying

Una de las novedades más relevantes de este Código Penal es la incorporación expresa del

hostigamiento cibernético, reconociendo que las tecnologías y las plataformas digitales

pueden convertirse en instrumentos para ejercer violencia psicológica, intimidación y

humillación.

La regulación comprende la utilización de medios o plataformas digitales para compartir o

difundir información personal, fotografías, videos u otro material íntimo o humillante, así

como el envío de mensajes, correos electrónicos, comentarios u otras comunicaciones con

contenido amenazante, obsceno, insultante o intimidatorio.

El acoso o hostigamiento cibernético, está previsto en el artículo 123, estableciendo un

régimen de consecuencia sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión menor y

multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público, y comprende conductas

realizadas mediante plataformas digitales o electrónicas destinadas a provocar humillación,

degradación, intimidación o aislamiento, afectando la dignidad, integridad moral o normal

desenvolvimiento de la víctima.

La importancia criminológica de esta disposición radica en que reconoce que el daño

producido mediante las redes sociales no es necesariamente menos grave por ocurrir en un

espacio virtual. Por el contrario, la posibilidad de difusión masiva, permanencia del

contenido, anonimato y rápida reproducción de las publicaciones puede aumentar el impacto

sobre la víctima.

Diferencia entre bullying y cyberbullying

Aunque ambas conductas comparten elementos de intimidación, humillación y afectación

psicológica, se diferencian principalmente por el medio utilizado. El bullying puede

desarrollarse en espacios educativos, laborales, sociales o comunitarios mediante agresiones

verbales, burlas, intimidación, exclusión o aislamiento.

El cyberbullying, por su parte, utiliza herramientas tecnológicas y plataformas digitales para

ejecutar o difundir la conducta. Esta diferencia tiene especial relevancia criminológica porque

el entorno digital permite que una agresión que inicialmente afecta a una persona pueda

alcanzar rápidamente a un número indeterminado de individuos. Además, el contenido puede

permanecer disponible, ser compartido nuevamente y generar una victimización continua.

Por ello, la Ley 74-25 representa una respuesta a una modalidad de criminalidad que

difícilmente podía ser abordada de manera adecuada mediante las categorías tradicionales del

derecho penal.

Violencia económica en el ámbito doméstico

Otra de las innovaciones más relevantes de la Ley núm. 74-25 consiste en el reconocimiento

de la violencia económica como una manifestación de violencia doméstica o intrafamiliar, en

este sentido la normativa reconoce que la violencia dentro del hogar no necesariamente

requiere golpes o agresiones físicas. También puede manifestarse mediante mecanismos de

control económico utilizados para someter, limitar o mantener una posición de poder sobre

otra persona.

El artículo 124 del texto consolidado define la violencia doméstica o intrafamiliar como

aquella conducta ejercida por determinados miembros del núcleo familiar, incluyendo padres,

hijos, cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes y otras personas bajo cuya

autoridad, protección o cuidado se encuentre un miembro de la familia, mediante violencia

física, económica, patrimonial, verbal, psicológica, intimidación o persecución.

Específicamente, la violencia económica consiste en utilizar medios para controlar, restringir

o manipular los recursos económicos de la víctima mediante amenazas, coerción o medidas

que limiten su acceso a bienes y servicios. Entre las conductas contempladas se encuentran la

retención de salarios, distracción de bienes, apropiación de propiedades o imposición de

restricciones económicas destinadas a mantener una posición de poder sobre la víctima.

Importancia de reconocer la violencia económica como delito

El reconocimiento de la violencia económica constituye un avance desde la perspectiva de los

derechos fundamentales en criminología, debido a que visibiliza una modalidad de violencia

que puede permanecer oculta durante largos períodos.

Una persona puede no sufrir agresiones físicas y, sin embargo, encontrarse sometida a una

situación de dependencia y control mediante el dinero. Impedirle trabajar, retener sus

ingresos, controlar sus recursos, apropiarse de sus bienes o limitar injustificadamente su

acceso a servicios esenciales puede convertirse en un mecanismo de dominación. En el tema

que nos ocupa, la Ley 74-25 destaca la violencia doméstica y reconoce que el control de los

recursos económicos también puede constituir un instrumento de sometimiento.

Otro aspecto importantísimo, es el régimen de consecuencia que considera la precita Ley 74-

25, cuando la violencia doméstica se manifiesta mediante violencia económica, patrimonial,

psicológica o verbal, intimidación o persecución, estableciendo sanciones que van desde dos

a cinco años de prisión menor y multa de nueve a quince salarios mínimos del sector público.

Relación entre las tres figuras

Desde una perspectiva criminológica, el bullying, el cyberbullying y la violencia económica

presentan una característica común, como lo es el ejercicio de poder y control sobre otra

persona mediante mecanismos que pueden afectar su dignidad, libertad, integridad

psicológica y normal desenvolvimiento social.

Sin embargo, cada fenómeno se desarrolla en un contexto diferente:

 Hostigamiento o Bullying: predominan la intimidación, humillación, agresión

verbal, exclusión y aislamiento.

 Hostigamiento agravado o Cyberbullying: esas conductas se ejecutan o amplifican

mediante tecnologías, redes sociales y plataformas digitales.

 Violencia económica: el mecanismo de control se ejerce mediante los recursos

económicos, bienes, ingresos o acceso a servicios.

La incorporación de estas conductas al Código Penal demuestra una evolución de la política

criminal dominicana hacia la identificación de formas de violencia que no necesariamente

producen lesiones físicas, pero que pueden generar consecuencias graves sobre las víctimas.

Impacto en los derechos fundamentales

Estas nuevas figuras penales tienen una relación directa con la protección de derechos

fundamentales, especialmente el derecho a la dignidad humana, integridad personal, igualdad,

libertad y seguridad, así como con la protección especial de niños, niñas, adolescentes y

personas en condiciones de vulnerabilidad.

En el caso del bullying y cyberbullying, la intervención penal busca proteger a las víctimas

frente a comportamientos que pueden deteriorar su integridad moral y psicológica. De igual

forma vemos en la violencia económica como se extiende la protección hacia la autonomía y

seguridad económica de la persona dentro de las relaciones familiares.

Por tanto, la reforma no debe apreciarse únicamente como un aumento del catálogo de

delitos, sino como una ampliación de la concepción jurídica de la violencia, y una protección

más amplia hacia las personas, traduciéndose en una amplia protección a las familias.

Finalmente, la referida Ley núm. 74-25 constituye un cambio trascendental en la política

criminal dominicana al incorporar al ámbito penal fenómenos contemporáneos como el

bullying y el cyberbullying y, de manera particularmente significativa, reconocer la violencia

económica dentro del ámbito doméstico o intrafamiliar como una conducta delictiva.

En materia de bullying y cyberbullying, la legislación reconoce que la intimidación,

humillación, exclusión, amenazas y difusión de contenido degradante pueden producir

consecuencias reales sobre la víctima, aun cuando no exista una agresión física. En materia

de violencia económica, se reconoce que el control de los recursos constituye una forma de

violencia y dominación que puede afectar gravemente la autonomía y dignidad de la persona.

En consecuencia, la reforma refleja una transición desde un modelo penal centrado

principalmente en las agresiones físicas hacia una concepción más amplia de la violencia, en

la que también adquieren relevancia la violencia psicológica, digital, económica y

patrimonial. Esto supone un avance en la protección integral de las víctimas y en la

adaptación del derecho penal dominicano a las nuevas manifestaciones de criminalidad y

violencia social.

Nos resta, abrigar la esperanza en Dios y en todos los actores del sistema judicial, la correcta,

sana, oportuna justicia en torno a esta Ley 74-25, y sobre lo temas que no quedaron como

debió ser para nuestra RD, pues modificar en el trayecto.