La mejor noche para mirar estrellas en septiembre en RD

Aprovecha la Luna nueva del 11 al 12 de septiembre para ver la Vía Láctea. Descubre por qué es una de las últimas oportunidades del año para contemplarla.

Para los amantes de la astronomía y la contemplación nocturna, el calendario ofrece una cita imperdible. La combinación perfecta entre cielos despejados de zonas rurales y la fase de Luna nueva, prevista del 11 al 12 de septiembre, generará las condiciones ideales para adentrarse en la observación de estrellas sin interferencia lumínica.

Este fenómeno no solo regalará una oscuridad óptima en la bóveda celeste, sino que representará una de las últimas oportunidades del año para contemplar con nitidez a la Vía Láctea, cuya visibilidad nocturna dejará de apreciarse a partir del mes de noviembre debido a la inclinación estacional de la Tierra.

Claves para una noche de observación perfecta

Alejarse de la contaminación lumínica: Para apreciar los detalles de nuestra galaxia y la profundidad estelar, es indispensable trasladarse a zonas rurales, playas apartadas o áreas montañosas de la geografía nacional libres de luces urbanas.

Para apreciar los detalles de nuestra galaxia y la profundidad estelar, es indispensable trasladarse a zonas rurales, playas apartadas o áreas montañosas de la geografía nacional libres de luces urbanas. Aprovechar la ausencia de Luna: Durante la Luna nueva, el satélite natural no refleja luz solar hacia la Tierra, permitiendo que miles de estrellas y nebulosas tenues brillen con su máxima intensidad.

Durante la Luna nueva, el satélite natural no refleja luz solar hacia la Tierra, permitiendo que miles de estrellas y nebulosas tenues brillen con su máxima intensidad. Paciencia y adaptación visual: Se recomienda permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de intentar capturar fotografías o utilizar binoculares.

Una oportunidad fantástica para despedir las vistas estelares más imponentes del año antes de que el firmamento cambie de rostro rumbo al cierre de temporada.