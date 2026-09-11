¡La espera terminó! Divertido con Jochy regresa a la TV

El programa «Divertido con Jochy» anuncia su gran regreso a la televisión dominicana por Color Visión bajo la producción de Edilenia Tactuk.

La televisión dominicana se prepara para recibir nuevamente uno de sus espacios de entretenimiento más queridos. El comunicador Jochy Santos y la experimentada productora Edilenia Tactuk confirmaron oficialmente el retorno de «Divertido con Jochy», una propuesta totalmente renovada que promete reconectar con el público a través de la pantalla de Color Visión.

Bajo el concepto de «La Temporada de la Alegría», el programa marcará su regreso formal el próximo domingo 4 de octubre de 2026, extendiéndose por un periodo de tres meses hasta el 27 de diciembre.

Novedades y claves de esta nueva etapa

Regreso del público al estudio: Una de las principales sorpresas anunciadas para esta entrega es la integración presencial de la audiencia, recuperando la dinámica interactiva y festiva que caracteriza al espacio dominical.

Una de las principales sorpresas anunciadas para esta entrega es la integración presencial de la audiencia, recuperando la dinámica interactiva y festiva que caracteriza al espacio dominical. Contenido variado: La producción combinará humor, presentaciones musicales en vivo, entrevistas con invitados especiales, concursos y segmentos completamente inéditos diseñados para toda la familia.

La producción combinará humor, presentaciones musicales en vivo, entrevistas con invitados especiales, concursos y segmentos completamente inéditos diseñados para toda la familia. Horario estelar: Las transmisiones se realizarán cada domingo, consolidando el tradicional bloque de entretenimiento del mediodía en la televisión nacional.

Este esperado retorno coincide con un momento cumbre en la trayectoria de Jochy Santos, quien celebra más de cinco décadas de exitosa carrera en los medios de comunicación del país.