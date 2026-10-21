La Chef más viral en Es Temprano Todavía

Reyna Medina, una chef que se ha vuelto viral en redes sociales, comparte su historia como emprendedora y su pasión por la cocina
Este video presenta la visita de Reyna Medina, una chef que se ha vuelto viral en redes sociales, al programa Es Temprano Todavía. Durante la entrevista, ella comparte su historia como emprendedora y su pasión por la cocina.
- Orígenes del emprendimiento: Reyna cuenta cómo comenzó vendiendo sancochos los domingos desde su casa debido a la gran aceptación de su sazón, lo que eventualmente le permitió abrir su propio negocio llamado Taste by Re.
- Evolución gastronómica: Además del sancocho, ha diversificado su menú incluyendo tacos los martes y pastas los viernes, buscando no encasillarse en un solo plato.
- Contenido en redes sociales: Explica que su éxito en internet nació al compartir recetas básicas y técnicas de cocina para sus seguidores, siendo uno de sus videos más virales aquel donde enseña a hervir correctamente un huevo.
- Demostración culinaria: En el estudio, la chef prepara unos tacos de tilapia empanizada (con técnica de panko), inspirados en un viaje que realizó a Perú, mientras interactúa con los presentadores del programa.