La Chef más viral en Es Temprano Todavía

Reyna Medina, una chef que se ha vuelto viral en redes sociales, comparte su historia como emprendedora y su pasión por la cocina

Este video presenta la visita de Reyna Medina, una chef que se ha vuelto viral en redes sociales, al programa Es Temprano Todavía. Durante la entrevista, ella comparte su historia como emprendedora y su pasión por la cocina.