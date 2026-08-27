Jóvenes que buscan alcanzan sueños a través de la educación

Una inspiradora iniciativa del Banco Adopen en la República Dominicana, que por primera vez otorga becas universitarias a hijos de sus clientes

Una inspiradora iniciativa del Banco Adopen en la República Dominicana, que por primera vez otorga becas universitarias a hijos de sus clientes, brindándoles la oportunidad de realizar sus estudios superiores.

La licenciada Mercedes Canalda, presidenta ejecutiva de la institución, destaca que este programa es una colaboración con la Fundación Microfinanzas BBVA.

Libertad de elección: Una característica clave del programa es que las becarias pueden elegir la carrera y la universidad de su preferencia, asegurando que sigan su vocación.

Una característica clave del programa es que las becarias pueden elegir la carrera y la universidad de su preferencia, asegurando que sigan su vocación. Experiencia internacional: Como parte del incentivo, las jóvenes becadas viajaron a España, donde tuvieron la inolvidable oportunidad de conocer a la Reina Letizia, describiendo la experiencia como un «antes y un después» en sus vidas.

Como parte del incentivo, las jóvenes becadas viajaron a España, donde tuvieron la inolvidable oportunidad de conocer a la Reina Letizia, describiendo la experiencia como un «antes y un después» en sus vidas. Impacto a futuro: El programa busca fortalecer el compromiso social de la entidad. Mercedes Canalda mencionó la ambición de escalar esta iniciativa para apoyar a más jóvenes en el futuro.

Las estudiantes beneficiadas expresaron su profunda gratitud, destacando cómo esta oportunidad elimina barreras económicas y les permite perseguir sueños en áreas como Psicología Clínica, Ingeniería en Sistemas y Comunicación Digital.