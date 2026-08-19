BANDEX conmemora su 5º aniversario con resultados que impulsan el desarrollo nacional

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) conmemoró su quinto aniversario con una eucaristía de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) conmemoró su quinto aniversario con una eucaristía de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América, ocasión en la que destacó sus principales avances institucionales y el respaldo continuo al crecimiento productivo de la República Dominicana.

El encuentro sirvió también para hacer balance de un año marcado por el fortalecimiento institucional, el crecimiento financiero y el compromiso de la entidad con el desarrollo del país.

BANDEX conmemoró su quinto aniversario con una eucaristía de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América

El acto fue encabezado por el gerente general de la entidad, Catalino Correa Hiciano, junto al Consejo de Administración, ejecutivos, colaboradores y representantes de los sectores público y financiero nacional. Durante este período, BANDEX canalizó más de RD$2,800 millones hacia sectores estratégicos como salud, agricultura, construcción, infraestructura social y mipymes, contribuyendo de manera directa al financiamiento de iniciativas que generan actividad económica, empleos y oportunidades para los dominicanos.

Este desempeño se refleja en una cartera de créditos superior a RD$10,900 millones y activos totales que superan los RD$22,200 millones.

A estos resultados se suma una morosidad inferior al 0.5 %, indicador que evidencia la calidad de la cartera y una gestión prudente y responsable del riesgo. La solidez alcanzada también fue reconocida por Feller Rate, que ratificó la calificación de riesgo nacional de BANDEX en AAA, con perspectiva estable, reafirmando la confianza en la capacidad financiera y de gestión de la institución. Como parte de este proceso, el Estado dominicano realizó una capitalización de RD$2,000 millones, fortaleciendo la base patrimonial de BANDEX y ampliando su capacidad para continuar acompañando el financiamiento de proyectos y sectores productivos y estratégicos para el país.

Detrás de estos indicadores existe también un importante proceso de transformación interna. El avance de BANDEX ha sido posible gracias al trabajo conjunto de sus colaboradores y al fortalecimiento de sus distintas áreas, consolidando capacidades financieras, operativas, tecnológicas y de gobernanza que permiten a la institución responder de manera más efectiva a las necesidades de sus clientes y del mercado.

Al valorar este balance, Correa Hiciano destacó que los resultados alcanzados representan mucho más que cifras y reflejan el propósito que guía la gestión de la institución. “La banca de desarrollo no se mide solo por sus balances, sino por su capacidad real de transformar vidas. En esta etapa nos enfocamos en afianzar nuestra estructura operativa y financiera para convertir cada iniciativa en empresas respaldadas, proyectos concretos y oportunidades que impulsen el bienestar de la sociedad dominicana”, afirmó.

BANDEX conmemoró su quinto aniversario con una eucaristía de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América

Esta visión también se proyecta hacia nuevas soluciones que permitan ampliar las oportunidades de acceso al financiamiento.

En ese sentido, BANDEX avanza junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los organismos reguladores en la creación del primer Fondo de Garantía de la República Dominicana, una iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito de las mipymes, promover una mayor inclusión financiera y abrir nuevas oportunidades para miles de emprendedores dominicanos. El proyecto representa una apuesta por acompañar a quienes cada día ponen en marcha sus ideas, generan empleos y contribuyen al crecimiento de sus comunidades, fortaleciendo así el papel de BANDEX como una institución al servicio del desarrollo económico y social del país.

Sobre BANDEX

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) es una entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima de capital mixto. Opera como banco de primer y segundo piso, promoviendo el desarrollo de los sectores productivos y exportadores a través de apoyo financiero y técnico. BANDEX es el continuador jurídico del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción y el Banco Nacional de las Exportaciones.