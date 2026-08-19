José “Dante” Sánchez será el candidato demócrata por el Distrito 66 de Florida

Sánchez Sánchez figura oficialmente como candidato calificado ante la División de Elecciones del Estado de Florida

José A. “Dante” Sánchez Sánchez, veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de origen dominicano, será el candidato del Partido Demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 66 en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

Sánchez Sánchez figura oficialmente como candidato calificado ante la División de Elecciones del Estado de Florida, consolidando así su participación en la contienda electoral de 2026.

El candidato, quien ha desarrollado gran parte de su vida personal, profesional y comunitaria en el área de Tampa, llega a este proceso con una trayectoria marcada por el servicio. Además de ser veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, ha trabajado en iniciativas comunitarias y en favor de los veteranos, y ha mantenido una activa presencia dentro de la comunidad hispana de Florida.

De raíces dominicanas, Dante Sánchez representa también el crecimiento y la participación política de la diáspora dominicana en los Estados Unidos, llevando al escenario electoral una propuesta enfocada en las familias, la educación, las comunidades y el desarrollo de Florida.

Las elecciones generales están pautadas para el 3 de noviembre de 2026, cuando los electores del Distrito 66 tendrán la oportunidad de escoger a su próximo representante estatal.

José “Dante” Sánchez Sánchez: veterano, dominicano y candidato demócrata al Distrito 66 de la Cámara de Representantes de Florida.