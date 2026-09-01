Jardín Botánico Nacional celebró la segunda edición de su Rally Familiar en el marco de su 50 aniversario

La jornada inició con las palabras de bienvenida del director general del JBN, Pedro Suárez

Como parte de la celebración de su 50 aniversario, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso (JBN) celebró la segunda edición de su Rally Familiar, una jornada recreativa y educativa que reunió a unas 450 personas, entre miembros del Club de Caminantes, sus familias y público general, quienes disfrutaron de un día de diversión, convivencia y contacto con la naturaleza.

La jornada inició con las palabras de bienvenida del director general del JBN, Pedro Suárez, quien destacó la importancia de promover espacios que fortalezcan la convivencia familiar y permitan disfrutar de manera responsable de los entornos naturales que ofrece el Jardín.

Los participantes fueron organizados en grupos identificados con bandas de diferentes colores y realizaron salidas escalonadas para facilitar el recorrido. El Equipo Fit con Miguel estuvo a cargo de la parte operativa, creando un ambiente de entusiasmo y alegría entre los asistentes.

El recorrido contó con tres estaciones, donde se desarrollaron dinámicas de ejercicio, pruebas de inteligencia y actividades recreativas y educativas. A través de estas experiencias, las familias compartieron, aprendieron y disfrutaron de los diferentes espacios y atractivos del Jardín, fortaleciendo además sus conocimientos sobre la conservación y el uso responsable de los recursos naturales.

Al concluir el recorrido, los asistentes recibieron sus medallas de participación, disfrutaron de una sesión de zumba a cargo del Equipo Fit con Miguel, rifas otorgadas por los patrocinadores y membresías del Club de Caminantes por parte de la institución. El encuentro finalizó en un ambiente de alegría y camaradería, como cierre de una jornada que combinó actividad física, diversión, integración familiar y el disfrute de la naturaleza.

Una multitud participa activamente en una sesión de ejercicio al aire libre, liderada por dos instructores en primer plano. El ambiente es festivo y deportivo.

Con esta jornada, el JBN reafirmó su compromiso con la recreación, la educación ambiental y la convivencia, ofreciendo rutas, senderos y colecciones vivas que permiten caminar, ejercitarse y disfrutar de la naturaleza en un entorno seguro y agradable. La celebración también permitió fortalecer el vínculo de las familias con el Jardín y valorar los espacios naturales como lugares para compartir, aprender y disfrutar.

El Rally Familiar formó parte de la programación conmemorativa de los 50 años de historia, ciencia, educación ambiental y conservación del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso.