Jardín Botánico Nacional abre hoy

El Jardín Botánico Nacional anuncia que abrirá sus puertas hoy, 24 de septiembre, día festivo de la Virgen de las Mercedes, en su horario regular.

Para quienes buscan un espacio de paz, aire puro y contacto directo con la naturaleza durante el día festivo nacional, el Jardín Botánico Nacional ha confirmado que mantendrá sus puertas abiertas al público este 24 de septiembre, aprovechando el asueto por la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes.

Bajo el lema «¡Te esperamos en el Jardín! 🌿💚», las instalaciones invitan a familias, parejas y amantes de la ecología a disfrutar de sus extensas áreas verdes, colecciones botánicas y senderos en un ambiente ideal para el descanso y la recreación.

Claves de la apertura en día festivo

¿Cuál es el horario?: El centro operará en su horario regular habitual, recibiendo a los visitantes desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

El centro operará en su horario regular habitual, recibiendo a los visitantes ¿Qué se puede disfrutar?: Un recorrido seguro y apacible por sus diferentes pabellones, el mariposario, los trenes ecológicos y las áreas boscosas que caracterizan al pulmón verde de la capital.

Un recorrido seguro y apacible por sus diferentes pabellones, el mariposario, los trenes ecológicos y las áreas boscosas que caracterizan al pulmón verde de la capital. ¿Quiénes pueden asistir?: Todo el público general que desee aprovechar el día feriado para realizar actividades al aire libre y desconectarse del bullicio urbano.

Todo el público general que desee aprovechar el día feriado para realizar actividades al aire libre y desconectarse del bullicio urbano. ¿Por qué es una gran opción?: Porque representa una alternativa perfecta de esparcimiento familiar que combina el turismo interno, la educación ambiental y el bienestar físico en un solo lugar.

«Estaremos abiertos en nuestro horario regular, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., listos para recibirte y disfrutar juntos de un día rodeado de naturaleza,» señalaron las autoridades del Jardín Botánico a través de sus canales oficiales.

Con esta apertura especial, el Jardín Botánico se consolida como el destino favorito de los dominicanos para aprovechar al máximo los días feriados en armonía con el medio ambiente.